Le Japon enregistre son pire déficit commercial

Le déficit commercial du Japon s’est creusé pour atteindre un niveau record de 3.497 milliards de yens en janvier (24,4 milliards d’euros), après 2.199 milliards de yens le même mois un an plus tôt (+59%), alors que le consensus craignait un écart de 3.871 milliards.

Il s’agit du dix-huitième mois de déficit commercial consécutif, de la plus longue période de ce type depuis 2015, ce qui suscite des inquiétudes quant à la vigueur de la reprise économique du pays.

Les importations ont augmenté de 17,8% en glissement annuel pour atteindre 10.048 milliards de yens, soit un vingt et unième mois de hausse à deux chiffres même si c’est le plus lent depuis avril 2021. Les exportations ont augmenté à un rythme beaucoup plus faible, de 3,5% , à 6.551 milliards de yens, également en croissance mais au rythme le plus faible depuis leur chute de février 2021.

En 2022, le Japon a enregistré un déficit commercial de 19.971 milliards de yens, le deuxième déficit annuel consécutif et le plus important depuis 1979, en raison d’une flambée des importations et des prix des matières premières, et de la chute du yen faute d’avoir fait le même resserrement monétaire que les autres pays développés.