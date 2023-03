Le gouvernement Meloni veut renforcer l’attrait de la Bourse de Milan

Frédérique Garrouste

Capital. Dans un marché actions particulièrement volatil l’an dernier, avec des craintes de récession, les introductions en Bourse (IPO) ont connu une chute historique en 2022, globalement de 70 % dans le monde par rapport à 2021, et de 90 % aux Etats-Unis, selon l’analyse que vient de publier PwC. En Europe, l’IPO de Porsche, valorisé 75 milliards d’euros, a gonflé les statistiques. Le marché chinois fait exception avec des introductions de sociétés locales. Les acteurs du marché attendent à présent un rebond du marché des IPO au second semestre de cette année, toujours selon PwC. Des augmentations de capital seraient en attente d’un contexte macroéconomique plus stable, ainsi que des émissions de convertibles et d’instruments structurés, alors que la dette devient moins facile à lever. En Europe et aux Etats-Unis, les investisseurs privilégieront des modèles robustes, des prix revus à la baisse et plutôt des secteurs comme la défense, la pharmacie, l’environnement. L’activité des special purpose acquisition companies (Spac) a fortement baissé aussi, et les auteurs de l’étude s’attendent à voir souvent les véhicules retourner leurs fonds aux investisseurs cette année, faute de trouver des cibles dans les temps impartis et les conditions prévues avant le bouleversement du contexte.