Le G7 s’apprête à prendre de nouvelles sanctions envers la Russie

Les membres du G7 préparent de nouvelles sanctions, un an après le début du conflit en Ukraine. L’objectif est de cibler des secteurs économiques clés et des pays ou entités qui soutiennent l’effort de guerre de la Russie. Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a indiqué que le G7 allait discuter de nouvelles sanctions lors d’une réunion à distance vendredi, en marge du G20 Finances qui se tient cette semaine en Inde. Le Japon préside actuellement le groupe des sept grandes puissances. Plus tôt vendredi, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé de nouvelles mesures concernant le secteur de la défense notamment via des interdictions d’exportation sur le matériel destiné à l’effort de guerre. Des banques sont aussi ciblées. Ces sanctions touchent 200 personnes et entités russes mais aussi de pays tiers. A l’occasion du G20, la France ou l’Italie ont soutenu ce nouveau train de mesures. Mais l’Inde, qui préside le G20, ne souhaite pas que la question de nouvelles sanctions soit discutée lors du G20.