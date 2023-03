Le dollar répète sa performance de 2022

Les marchés ont finalement entendu le message de la Fed. En 2022, les anticipations de hausses de taux de la Banque centrale américaine avaient mené à une surperformance remarquable du dollar. Entre janvier 2022 et son pic, atteint fin septembre, l’indice DXY avait progressé de 18,7%, à 114 points. En novembre, toutefois, les marchés avaient commencé à intégrer la fin du resserrement monétaire américain, malgré les annonces de la Fed, ce qui avait pesé sur le billet vert. Le DXY était ainsi retombé à 101 points (-11% par rapport au pic).

Il a fallu la publication de chiffres de l’emploi et de ventes au détail plus forts que prévu, début février, pour convaincre les investisseurs de la persistance de l’inflation. Les taux terminaux de la Fed sont désormais anticipés à 5,4% en juillet, contre un peu moins de 5% en janvier. De quoi expliquer le rebond du DXY, remonté à 105 points. «Faute d’autres facteurs importants, les marchés de change ont retrouvé le thème de l’an dernier, l’évolution des taux réels américains, résume Kit Juckes, responsable de la stratégie change chez Société Générale CIB. Reste à voir quel nouveau facteur pourrait prendre, car les marchés intègrent bien les futures hausses de taux de la Fed.» L’euro aussi a souffert de cette remontée des anticipations, alors même que les marchés ont intégré une hausse supplémentaire des taux de la Banque Centrale Européenne, qui maintiendrait un différentiel positif avec les Etats-Unis. La paire EUR/USD a ainsi perdu 3,5%, à 1,06, depuis début février.

Soutien

D’autres éléments de soutien ont appuyé la performance du billet vert. D’une part, «les flux sortants des actifs en dollars, vers les actifs japonais notamment, se sont interrompus avec la remontée des rendements, constate Kit Juckes. Les marchés sont peut-être déjà positionnés à la baisse sur le yen, mais c’est surtout la fin des ventes d’obligations étrangères détenues par des investisseurs japonais qui a limité les pressions sur le dollar». Sur la deuxième semaine de février, les achats nets d’investisseurs japonais étaient à leur plus haut depuis mars 2020 (20 milliards de dollars). Le taux à 10 ans américain a en effet atteint 3,93%, en hausse de 52 pb sur février, son niveau le plus élevé depuis fin octobre (à 4,23%). Le positionnement sur le dollar s’est aussi normalisé. «Il y a eu des couvertures de positions courtes, mais cela n’a pas été massif, tempère Thanos Vamvakidis, responsable mondial de la stratégie G10 FX chez BofA Global Research. Le marché n’était pas fortement positionné à la baisse sur le dollar, et les flux ayant eu lieu en février sont davantage spéculatifs».



Résistance

La bonne résistance de l’économie mondiale et la réouverture de la Chine ont toutefois limité le rebond, sans compter que le rythme des hausses de taux est bien moins fort que l’an dernier. Le dollar demeure ainsi 5% en dessous de son niveau le plus haut. «Il faudrait un choc de volatilité ou une escalade des risques géopolitiques pour retrouver un dollar aussi fort qu’en 2022», résument les stratégistes de JPMorgan.

A court terme, les marchés resteront donc focalisés sur l’inflation américaine, dont l’évolution dépend aujourd’hui davantage des prix des services que des prix des biens, pour lesquels les tensions sur les prix des intrants et les chaînes d’approvisionnement se sont régulés. «La clé réside dans les chiffres de l’emploi. La Fed pourra envisager de baisser ses taux lorsque le marché du travail américain montrera des signes de faiblesse, mais nous n’y sommes pas encore», résume Thanos Vamvakidis. D’ici là, et sauf évènement imprévu, l’économie américaine continuera de dicter la performance du dollar.