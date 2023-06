«Le dollar pourrait s’apprécier à court terme ; l’euro à moyen terme»

L’Agefi : Vous semblez pessimistes sur l’euro, parce que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait arrêter son resserrement plus tôt que ne le pense le marché ?

Ludovic Dufour : En effet, à court terme, nous voyons un risque de renforcement du dollar. La résolution du problème du plafond de la dette et l’amélioration des données sur l’emploi ont ravivé l’espoir que l’économie américaine se maintienne mieux que prévu. Ainsi, certains membres de la Fed plus restrictifs («hawkish») ont diffusé l’idée qu’une nouvelle hausse serait possible en juillet malgré une pause en juin. Concernant la politique de la BCE, celle-ci semble passer au second plan pour les investisseurs. D’autant que les données rassurantes sur l’inflation et la moins bonne dynamique économique de l’Eurozone sont salutaires d’une BCE moins «hawkish». Elle pourrait même s’arrêter à 3,50%, notamment si le «skip» [la pause, ndlr] de la Fed n’est qu’un leurre pour retarder les baisses de taux anticipées prématurément par le marché. En revanche, si à court terme, nous voyons un risque d’appréciation du dollar, nous restons convaincus que le dollar conservera une dynamique baissière face à l’euro à moyen terme.

Pourquoi le yen ne rattraperait-il pas davantage de son retard sur le dollar ?

Nous voyons bien le yen se réapprécier, mais de manière modérée, d’autant que les mois passant, l’opportunité d’un durcissement monétaire au Japon s’estompe. Replacé dans un contexte international où la croissance faiblit, où la Chine n’apporte pas de soutien à l’économie et à la zone Pacifique, nous voyons donc moins de potentiel pour le yen.

