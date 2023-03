«Le dollar peut remonter à très court terme, l’euro prendra le relais»

L’Agefi : Vous faites partie des plus «pessimistes» sur l’euro-dollar à 3 mois : pourquoi ?

Marc Brütsch : Si notre prévision d’une récession dans une grande partie de l’économie mondiale est correcte, il en résultera à court terme un environnement moins favorable au risque. Dans ce contexte, le dollar pourrait se redresser temporairement. Nous observons également des positions longues accrues sur la monnaie unique européenne, qui pourraient être rapidement liquidées dans un environnement plus averse au risque. Mais à moyen terme, nous pensons que le cycle du dollar est arrivé à son terme. Comme nous nous approchons d’une récession américaine en 2023, suivie d’une baisse des taux par la Fed. Dans ce scénario, l’euro s’appréciera à nouveau, car il ne faut pas s’attendre à une baisse rapide des taux de la BCE.

Comment le yen pourrait-il remonter face au dollar dans ce contexte ?

Cette prévision repose sur l’anticipation que la Banque du Japon (BoJ) devra continuer à réviser son contrôle de la courbe des taux. Sous la direction d’un nouveau président de la BoJ, il pourrait même être supprimé. Cela pourrait conduire ultérieurement à des rendements obligataires japonais plus élevés, et confirmer notre vision négative sur le dollar-yen pour 2023. Les marchés des changes se préparent à ce scénario depuis plusieurs semaines déjà.

