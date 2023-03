Le dilemme de la stabilité monétaire et de la stabilité financière

Christophe Boucher et Benoît Begoc, ABN AMRO Investment Solutions

Le mois de février est venu rappeler aux banquiers centraux et aux marchés que le processus de désinflation allait être probablement un peu plus chaotique qu’espéré. En particulier, l’inflation des services maintient toujours l’inflation globale à des niveaux élevés. En conséquence, les taux d’intérêt ont repris leur ascension alors même que les marchés actions restaient relativement robustes. Les volatilités actions ont rebondi périodiquement mais pour se situer néanmoins à des niveaux bien plus modestes que ceux connus en 2022. Les anticipations de taux pour la Réserve fédérale se sont ainsi drastiquement redressées, le marché anticipant alors des taux Fed funds bien au-dessus de 5% pour la fin de l’année 2023.