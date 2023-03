Le conglomérat Adani subit une nouvelle bourrasque boursière

Les mauvaises nouvelles continuent de pleuvoir sur Adani. Après un rapport du vendeur à découvert Hindenburg Research, le conglomérat indien a vu la valeur de ses entreprises cotées en Bourse chuter de plus de la moitié et celle de ses obligations fortement baisser.

Cette chute se poursuit vendredi alors que le fournisseur d’indices MSCI a confirmévendredi qu’il réduirait le poids de certaines actions du conglomérat dans ses indices. MSCI a réévalué la taille des flottants, en raison d’une «incertitude suffisante» entourant certains investisseurs dans les sociétés Adani. En plus d’Adani Enterprises, le fournisseur d’indices a annoncé qu’il prévoyait de réduire les pondérations d’Adani Total Gas et d’Adani Transmission. Il réduira également le poids d’ACC, un important cimentier indien racheté l’an dernier au Suisse Holcim, mais qui ne fait pas partie des sept principales sociétés cotées du groupe Adani.

Ventes forcées de la part des gérants passifs

Les quatre sociétés avaient une pondération combinée de 0,4% dans l’indice MSCI des marchés émergents au 30 janvier. Les changements entreront en vigueur le 1er mars. Ceci pourrait entraîner de nouvelles ventes forcées, de la part cette fois des gérants passifs, à hauteur de 570 millions de dollars, selon Brian Freitas, analyste chez Periscope Analytics, cité par Reuters.

Les actions Adani Enterprises, l’une des principales entités du conglomérat, ont baissé de 4% supplémentaires vendredi, après 11% jeudi, après les annonces de MSCI.

Ce vendredi, Moody’s a par ailleurs annoncé l’abaissement de la perspective de crédit de stable à négative pour Adani Green Energy, Adani Green Energy Restricted Group, Adani Transmission Step-One Ltd et Adani Electricity Mumbai Ltd. Cette décision a été prise après «la baisse significative et rapide des valeurs boursières des sociétés du groupe Adani consécutive à la publication récente d’un rapport d’un vendeur à découvert soulignant les problèmes de gouvernance au sein du groupe», a expliqué l’agence de notation.

Jeudi dernier, l’agence de notation extra-financière Sustainalytics avait rétrogradé la note de gouvernance de trois entités d’Adani, dont Adani Green Energy et Adani Transmission.