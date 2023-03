Le chômage français demeure à son plus bas depuis 15 ans

Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) a légèrement reculé au quatrième trimestre en France (hors Mayotte), pour s'établir à 7,2 %, son plus bas niveau depuis 2008, selon les données publiées mardi par l’Insee. Le taux de chômage est inférieur de 0,3 point à son niveau d’un an auparavant, et de 1,0 point à son niveau d’avant la crise sanitaire. Le halo autour du chômage, les personnes désirant retourner sur le marché de l’emploi mais qui ne sont pas considérées comme chômeuses, augmente légèrement sur le trimestre (+0,1 point), relève l’Insee.