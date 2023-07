Le Brent touche un point haut depuis deux mois

Le prix du pétrole continue sa douce ascension entamée fin juin. Mercredi 12 juillet, le baril de Brent a ainsi dépassé les 79,8 dollars (72 euros), un prix qui n’avait plus été observé sur les marchés depuis début mai.

Une tendance haussière qui reste encore dans les bornes de prix de ces derniers temps. «Sur ces neuf derniers mois, il ne s’est pas passé grand-chose. Par exemple, la courbe du Brent depuis octobre oscille entre 68 et 82 dollars», rappelle Michel Wiskirski, gérant actions chez Carmignac, spécialisé sur les ressources naturelles.

La hausse des prix ces derniers jours a été principalement alimentée par l’annonce début juillet du prolongement de la baisse de la production saoudienne pour le mois d’août. Le royaume a en effet baissé sa production journalière d’un million de barils, pour distribuer à ses clients 9 millions de barils par jour. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’OPEP+ de soutenir les prix du pétrole jusqu’en 2024 pour faire face à la détérioration des perspectives économiques.

Cette annonce a été complétée en juillet par celle de son homologue russe, qui a choisi de baisser ses exports pétroliers de 500.000 barils par jour. Mais la communication de Moscou est difficile à déchiffrer, selon Giovanni Staunovo, stratégiste chez UBS. «Le communiqué officiel parle d’une réduction de 500.000 barils/jour pour l’exportation, pas pour la production. Du point de vue des analystes, il est difficile de calculer ce que cela signifie pour la production, mais s’ils exportent moins de pétrole, cela se traduira toujours par un marché plus tendu», explique-t-il à L’Agefi.

Toutefois, ces restrictions volontaires de l’offre par deux principaux producteurs ne sont pas les seuls facteurs de tension sur le marché. Plusieurs autres événements récents ont également réduit l’offre disponible, telle que l’explosion d’une importante plateforme pétrolière de Petróleos Mexicanos la semaine dernière, rappelle le stratégiste. Le débouclage de positions vendeuses (shorts) de certains gérants voulant profiter de la tendance haussière ces derniers jours pourrait aussi avoir ajouté un peu de carburant.

Une demande mondiale qui devrait résister

La position restrictive de l’Arabie saoudite devrait durer jusqu’à ce que le niveau des prix satisfasse Riyad. «La dernière fois que l’Arabie saoudite a réduit volontairement sa production, en 2021, cela a duré trois mois, avec une augmentation progressive de la production par la suite. Il pourrait donc y avoir une autre prolongation en septembre, à moins que quelque chose d’inattendu ne se produise», estime Giovanni Staunovo.

La hausse du prix pourrait être aussi finalement soutenue par une demande plus forte qu’attendu, tant en Europe, qu’aux Etats-Unis ou en Asie, alors que la stratégie de l’OPEP+ voudrait contrer un scénario inverse. «Aux Etats-Unis, mais aussi en Europe, on commence à voir se renchérir un certain nombre de prix de barils de différents types, pétroles et produits pétrolier, et pas seulement le WTI, ce qui montre que la demande se renforce», pointe Michel Wiskirski. Du côté de la demande des émergents, l’Agence internationale de l'énergie se veut, elle aussi, confiante. «Même en cas de croissance économique atone, la demande de la Chine et d’autres pays en développement est forte [...] Ajouté à cela les baisses de productions chez les principaux pays producteurs, nous pensons toujours que nous pourrions assister à une tension sur le marché au second semestre de cette année», a déclaré à Reuters son directeur Fatih Birol. A plus long terme, l’Agence a par ailleurs évalué, dans un rapport prospectif publié en juin, que la production journalière de barils devrait croître de 6% d’ici 2028 pour atteindre 105,7 millions de barils par jour, «soutenue par une demande robuste du secteur de la pétrochimie et de l’aviation».

Les stratégies de gestion des inventaires chez les grands acheteurs de pétrole devraient aussi entrer dans l’équation. «Les Américains ont vendu ces 16 derniers mois environ 200 millions de barils pour contrer des prix trop élevés. Et un des acheteurs a probablement été la réserve stratégique chinoise. Maintenant, la dynamique s’inverse, avec des Chinois probablement vendeurs d’une partie de leurs réserves, et des Américains qui reconstituent une partie marginale de la leur», souligne Michel Wiskirski.

Les spécialistes ne sont toutefois pas inquiets sur le risque que fait peser cette hausse des prix du pétrole sur la croissance mondiale. Et il faudra encore quelques semaines avant de voir si la stratégie saoudienne porte ses fruits.

