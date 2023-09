Le baril de pétrole roule vers les 100 dollars

La baisse de la production par l’OPEP+ continue de presser les pays consommateurs, et principalement les Etats-Unis. Le stock de barils de brut entreposés outre-Atlantique a baissé de 2,4 millions d’unités la semaine dernière, selon des statistiques officielles publiées ce 27 septembre, soit un plus bas depuis 1985. L’indice WTI a bondi dans la matinée du 28 septembre, et dépassé momentanément les 95 dollars (90 euros) le baril avant de redescendre vers 93,6 dollars.

La réduction de l’inventaire américain s’est faite quasi-exclusivement sur les réserves commerciales. Les stocks de brut hors-réserve stratégique du gouvernement ont ainsi baissé de 2,2 millions de barils. Un mouvement quasi-similaire a eu lieu sur les réserves du principal terminal pétrolier du pays, qui se trouve à Cushing dans l’Oklahoma. Sous l’effet des exportations et d’une demande importante de la part des raffineries, on n’y dénombre plus que 22 millions de barils en stock, un chiffre proche d’un plus bas historique.

De quoi faire douter sur la qualité du pétrole encore en cuve. « À court terme, le [prix du] WTI pourrait surpasser les autres qualités de pétrole pour attirer davantage de barils à Cushing en provenance des champs pétrolifères canadiens et américains et freiner les exportations de brut américain », note Giovanni Staunovo, stratégiste chez UBS.

Tempo saoudien

Les différents indices pétroliers sont portés depuis la rentrée par l’annonce de la Russie et de l’Arabie saoudite de poursuivre la baisse de leurs productions au moins jusqu’à la fin de l’année. Parmi les principaux indicateurs, le prix du WTI a enregistré une progression importante, gagnant jusqu’à 33% en cinq semaines, et 5,6% sur les sept derniers jours.

Le prix du baril de la Mer du Nord progresse moins vite, mais à un rythme tout de même soutenu. Sur les mêmes périodes, il a pris jusqu'à 12,3% et 4,6% pour dépasser 97 dollars, avant de redescendre à 96,6 dollars à la mi-journée ce 28 septembre. De ce fait, l’écart entre les deux indices s’est fortement réduit pour passer sous les trois dollars.

Plusieurs analystes, comme ceux de chez Citi et UBS, estiment qu’un baril à 100 dollars est possible d’ici à la fin de l’année. Quelques qualités de pétrole ont déjà dépassé cette limite symbolique, comme les barils de brut nigérian et malaisien. Les barils saoudiens, qui sont vendus avec une importante prime sur le Brent, devraient sans grande surprise dépasser ce prix pour les livraisons d’octobre.