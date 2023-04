Le bal des résultats d’entreprises promet d’animer le marché la semaine prochaine

Les investisseurs scruteront la semaine prochaine la montée en puissance de la saison des résultats du premier trimestre aux Etats-Unis et en France, ainsi que de nouveaux indicateurs économiques, notamment les enquêtes PMI d’avril des deux côtés de l’Atlantique.

Les publications trimestrielles des entreprises seront l’occasion pour les marchés de mesurer l’impact de l’inflation, toujours élevée, et du ralentissement de la croissance économique sur les bénéfices des entreprises.

La saison a ouvert sur une note favorable cette semaine avec l’annonce, d’une part, d’une forte croissance des ventes des géants français du luxe LVMH et Hermès et, d’autre part, de résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes par les banques américaines JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo.

Ces performances ont rassuré les investisseurs à la fois sur la reprise des ventes de produits de luxe en Chine et sur la santé du secteur bancaire, qui a traversé de fortes turbulences en mars après la faillite de plusieurs établissements de taille moyenne aux Etats-Unis et le sauvetage de Credit Suisse par UBS.

Le bal des résultats du secteur bancaire se poursuivra la semaine prochaine avec les comptes de Bank Of America et Goldman Sachs mardi et ceux de Morgan Stanley mercredi.

Outre les banques, les opérateurs suivront la semaine prochaine les résultats trimestriels du spécialiste du streaming Netflix, du groupe technologique IBM et du constructeur de voitures électriques Tesla.

Dans l’Hexagone, les publications du premier trimestre s’intensifieront également. Parmi les principales publications attendues figurent celle de Faurecia lundi, de L’Oréal et de La Française des Jeux (FDJ) mercredi.

La densité de publications montera d’un cran jeudi avec notamment les points d’activité de Renault, Publicis et EssilorLuxottica. Le même jour, figurent également au programme les chiffres d’affaires pour les trois premiers mois de l’année de Fnac Darty, Edenred, Rexel et Sartorius Stedim Biotech.

Ailleurs en Europe, les résultats du fabricant néerlandais d'équipements pour l’industrie des semi-conducteurs ASML et celui de l'éditeur allemand de logiciels professionnels SAP seront suivis dans un contexte de ralentissement du secteur technologique.

Christine Lagarde à New York lundi

Si la microéconomie devrait reprendre ses droits la semaine prochaine, les investisseurs resteront attentifs à l'évolution de la conjoncture, l’impact des fortes hausses de taux mises en oeuvre par les banques centrales depuis un an commençant à se faire sentir. Les premières estimations des indices PMI d’avril pour le secteur manufacturier et celui des services en Europe et aux Etats-Unis seront particulièrement scrutées vendredi.

En amont, les opérateurs auront pris connaissance mardi de l’indicateur avancé ZEW en Allemagne pour avril, ainsi que des chiffres définitifs de l’inflation de mars dans la zone euro.

Aux Etats-Unis, où le scénario central de la Réserve fédérale (Fed) est désormais celui d’une légère récession dans le courant de l’année, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les indicateurs avancés du Conference Board pour mars seront publiés jeudi.

A lire aussi:

A moins de trois semaines des prochaines réunions de politique monétaire de la Fed et de la Banque centrale européenne (BCE), le marché sera attentif aux allocutions des responsables de ces institutions, ainsi qu’au compte rendu de la dernière réunion de la BCE, à l’issue de laquelle elle avait relevé ses taux de 50 points de base, et du Livre Beige de la Fed, dans lequel l’institution fait le point sur la santé de l'économie américaine. Ces rapports seront respectivement publiés jeudi et mercredi.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, prononcera un discours lundi à New York, tandis que le président de la Fed de New York et, à ce titre, vice-président de la Fed, John Williams, s’exprimera dans la nuit de mercredi à jeudi.