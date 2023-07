LCH SA fait le pari d’accélérer encore la compensation du «repo»

LCH SA, la chambre de compensation (CCP) parisienne, a annoncé la fusion début juillet de ses services de compensation de dettes souveraines en euro. RepoClear «specials», qui traite les mises en pension (ou en «cash») sur des titres spécifiques très recherchés, s’est rapproché de €GCPlus Repo tripartite, qui concerne les paniers «en vrac». Objectif : améliorer encore l’accès des investisseurs à la liquidité.

Le service SwapClear du groupe LCH Ltd couvre l’immense majorité de la compensation des swaps de taux d’intérêt dans le monde. Le service RepoClear de LCH SA couvre près de 85% des repos euros compensés, soit 234.000 milliards d’euros en nominal en 2022. L’activité, plutôt dédiée aux banques, affiche une croissance de près de 20% par an. Le marché du repo (repurchase agreement) consiste à échanger du cash contre des actifs (collatéral) apportés en garantie, le plus souvent des dettes souveraines.

A côté de ce service, LCH SA avait lancé en 2014, en partenariat avec Euroclear et la Banque de France, son activité €GCPlus Repo à destination des investisseurs. Mais ce lancement intervenait dix ans après son concurrent Eurex GC Pooling, et après la période «faste» de 2008-2012 au cours de laquelle les acteurs du marché avaient davantage eu besoin sur leurs obligations souveraines de la liquidité offerte par ce genre de services. Dans le cas d'€GCPlus Repo, la compensation de mises en pension sur des paniers de titres selon des critères prédéfinis plus ou moins précis (par exemple, les «obligations en euros notées au moins BBB») bénéficie d’une sorte de «gestion déléguée» via l’agent tripartite Euroclear. Ce dernier remplace automatiquement un titre «prêté» au sein du panier grâce à sa casquette de dépositaire central quand l’investisseur veut le récupérer pour un autre usage.

«A partir de 2019, nous avons décidé de refondre cette offre avec l’aide des banques et du buy-side, expliquent Corentine Poilvet-Clediere et Olivier Nin, directrice de RepoClear et directeur des risques RepoClear chez LCH SA. Nous avons commencé par la transparence avec la publication quotidienne par Euroclear des ISIN éligibles au sein du service. Puis nous avons abordé les aspects opérationnels en repoussant de 12h à 15h l’horaire quotidien de clôture (cut-off) des compensations, notamment pour mieux répondre aux besoins de gestion du risque des buy side. Et nous avons simplifié considérablement les limites de position sur un portefeuille donné (par exemple à 1 milliard d’euros en obligations corporate) préférant laisser au calcul de la marge initiale le soin de couvrir les aspects liés à la concentration, ceci afin de pousser à la diversification et de ne pas augmenter les risques pour un membre donné.»

Pour rappel, RepoClear avait lancé en 2021 son service de «sponsored clearing» qui permet aux fonds de pension, fonds monétaires, assureurs et bientôt hedge funds de compenser leurs opérations de «repo» (ou «cash») et de «repo tripartite» (via €GCPlus Repo) en étant «parrainés» par une banque membre de ces deux services : de quoi faciliter la gestion de leurs besoins de liquidité en accédant à un pool élargi tout en libérant la capacité de bilan pour les banques.

Accès unique à deux pools de liquidités élargis

LCH SA voulait donner encore plus de potentiel à €GCPlus Repo, et a décidé de fusionner les deux services dans un environnement actuel plutôt favorable à l’essor de ce dernier. Les liquidités de la banque centrale devraient diminuer structurellement alors que les Etats augmentent leurs émissions de dettes sans pour autant alléger les contraintes de bilan des banques. En outre, depuis juin, dans le cadre de la réglementation européenne Emir, les fonds de pension ont l’obligation de compenser les swaps de taux, ce qui va les obliger à générer des espèces à partir de leurs portefeuilles de collatéral.

«La liquidité d’€GCPlus va s’ajouter aux 3.300 milliards d’euros de liquidité de RepoClear, le plus grand pool de liquidité en euros compensé au monde, offrant ainsi des opportunités de ‘netting’ supplémentaires pour les adhérents, et un accès complémentaire à une liquidité stable, tout en optimisant la gestion du collatéral, poursuit Corentine Poilvet-Clediere. Cela va permettre de réduire les coûts, avec désormais un seul fonds de défaut unifié au lieu de deux, un set d’appels de marge commun, un reporting mutualisé, et un seul ‘membership’ nécessaire. Un gros progrès dans la gestion opérationnelle quotidienne : nos membres pourront efficacement prêter des actifs via des repo ‘spécifiques’ et recycler le cash au travers de repo tripartites, ou gérer l’ensemble de leur inventaire d’actifs dans un écosystème unique et consolidé.» Les banques membres de RepoClear peuvent préparer leur éventuelle première connexion à €GCPlus Repo sans payer davantage.

Elles pourront aussi envisager des gains liés à la diversification des portefeuilles ainsi compensés via les paniers. «Cela intervient alors que RepoClear a changé de modèle de calcul des marges en juin 2022, en passant d’un système paramétrique (grille prédéfinie) à un modèle de Value-at-Risk (VAR) adapté, comme pour EquityClear et CDSClear, afin de mieux prendre en compte les corrélations entre titres et portefeuilles et de limiter les effets de procyclicité, rappelle Olivier Nin. Cela devrait donc permettre aussi aux membres d’optimiser leurs marges.» Des arguments que les clients semblent déjà entendre sur les deux services, alors que le concurrent Eurex GC Pooling n’a pas un accès élargi à un large pool de titres «special».

