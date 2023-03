L’avertissement d’Ubisoft pénalise aussi les porteurs de convertibles

Les actionnaires de l’éditeur de jeux vidéo ne sont pas les seuls à subir les annonces du 11 janvier. Mercredi soir, Ubisoft a fortement revu en baisse ses perspectives pour l’exercice en cours (clos au 31 mars), entraînant un plongeon du titre de 14% le lendemain, à un plus bas depuis 2016, mais aussi une chute de 8% de son obligation convertible (OC) à échéance 2028. De quoi donner, sans doute, quelques regrets aux investisseurs qui avaient fait confiance à l’entreprise il y a seulement deux mois lors de l’émission de ces 470 millions de titres hydrides. La baisse de l’OC, dont le cours est lié à celui de l’action, «est plus prononcée d’environ 3 points que ce que l’application du modèle aurait pu prédire ce qui peut en partie s’expliquer par une dégradation de la qualité du crédit estimée de l’entreprise qui affecte la valorisation de la part obligataire du titre. Le prix de l’obligation traditionnelle à maturité 2027 a d’ailleurs reculé d’environ 2,7 points le 12 janvier», indique un professionnel du secteur. Même les hedge funds ont probablement laissé des plumes lors de la séance d’hier. Les couvertures classiques mises en place par ce type d’investisseurs, qui vendent à découvert l’action de l’entreprise dont ils ont acquis l’OC, «n’auront pas suffi à compenser la chute de l’obligation, à moins qu’ils aient choisi de se surcouvrir», estime l’expert.

De son côté, Mathieu Cron, portfolio manager chez Octo AM, estime que le potentiel de baisse de l’OC est encore «non négligeable». Selon lui, elle restera volatile et pourrait continuer à baisser jusqu’à ce que son rendement soit «de 7% environ». Ce taux est déjà passé d’environ 2,5% le 11 janvier à plus de 3,8% le lendemain. La sensibilité d’une obligation convertible aux variations de son action sous-jacente – ou «delta» - tend mécaniquement à baisser au fur et à mesure que son cours s’éloigne de son prix de conversion. Dans le cas d’Ubisoft, il a été fixé à 39,45 euros pour l’OC à échéance 2028, soit un niveau 92% supérieur au cours actuel du titre. «Le plongeon de l’action le 12 janvier a réduit le delta de l’ordre de 6 points, d’environ 52% à 46%», indique un spécialiste du secteur.

Changement de profil

Ces évolutions pourraient pousser certains investisseurs à revoir leur position sur l’obligation convertible d’Ubisoft. Moins sensible aux mouvements du titre sous-jacent, elle pourrait perdre de l’attrait aux yeux des gérants ayant un profil plus «actions». Plus rémunératrice et avec des caractéristiques plus proches de celles d’une obligation traditionnelle, elle est à l’inverse susceptible d’intéresser des investisseurs de type high yield. Octo AM, qui ne détient pas l’OC Ubisoft, n’envisage pas pour sa part de se positionner dans l’immédiat : «Avant toute décision concernant cette obligation, nous revisiterons cette histoire crédit à l’aune du profit warning et des nouvelles guidances 2023 communiquées le 11 janvier», indique Mathieu Cron. De leur coté, les hedge funds, qui ont moins besoin de se couvrir en raison de la baisse du delta, pourraient racheter une partie de leurs positions à découvert sur l’action sous-jacente ou à l’inverse se renforcer en OC pour profiter de la hausse de son rendement sans avoir besoin de se couvrir davantage.

En attendant, ce nouvel avertissement sur résultats d’Ubisoft interroge sur la capacité de l’entreprise à se refinancer dans le futur. Le groupe a déjà indiqué qu’il conserverait 1,5 milliard d’euros de cash ou équivalent après le remboursement d’une obligation de 500 millions d’euros à la fin du mois. La prochaine échéance aura lieu en septembre 2024 avec l’arrivée à maturité d’une autre tranche du même montant.