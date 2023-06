L’articulation monétaire-budgétaire mériterait d'être réinventée

Giancarlo Corsetti, Barry Eichengreen, Xavier Vives and Jeromin Zettelmeyer, les auteurs d’un rapport publié par le CEPR et l’IESE Business School, débattent de la manière dont l’environnement macroéconomique entrave les efforts visant à résoudre la crise actuelle de l’inflation, et fragilise le modèle économique actuel.

Ce rapport, intitulé «L’ordre économique et financier international après la pandémie et la guerre», est construit autour de trois axes d’analyse : 1/ les perspectives macroéconomiques et les changements nécessaires dans le modèle de politique économique, 2/ les implications pour le système monétaire international, et 3/ l’architecture financière nécessaire pour assurer la viabilité de la dette souveraine.

Dans leur examen des options de sortie de crise, les auteurs insistent sur la nécessité d’une coordination des politiques budgétaire et monétaire qui, sans remettre en cause l’indépendance des banques centrales, s’assure de la définition d’un cadre commun d’action.

Réévaluation des politiques

Cette réévaluation des politiques relève d’un exercice différent en Europe et aux Etats-Unis. «Fin 2022, les prix des biens de base sont restés appréciés par rapport aux prix des services de base dans la zone euro, tandis que dans l’ensemble, l’écart des prix relatifs est devenu beaucoup plus faible aux États-Unis - un autre élément de preuve quele processus de désinflation évolue à un rythme différent dans les deux régions», relèvent les auteurs. L’une des conséquences de ce décalage de phase pourrait être une nouvelle vague d’appréciation des salaires. Un rattrapage des prix nominaux des services et des salaires par rapport aux biens semble en effet «inévitable» aux auteurs. «Il serait déraisonnable de s’attendre à ce que les travailleurs ne réagissent pas en demandant une rémunération nominale plus élevée. On pourrait soutenir qu’un ajustement salarial est également souhaitable du point de vue de la stabilisation économique», expliquent-ils, tout en relativisant l’amplitude de ce mouvement, malgré la progression des syndicats dans certaines régions.

Des politiques de redistribution reposant sur la fiscalité et les subventions apparaissent plus dommageables aux auteurs. Du moins dans la mesure où celles-ci seraient nécessairement financées par des déficits et viendraient, en alimentant les anticipations de variabilité de l’inflation, contrer dans leurs effets les politiques à visée désinflationniste.

Dans le commentaire qu’elle fait des travaux présentés dans ce rapport, l’économiste Francesca Monti insiste sur le fait que les anticipations d’inflation et leur interprétation hétérogène par les acteurs économiques figurent parmi les causes de la flambée de l’inflation entre janvier 2020 et mars 2022.