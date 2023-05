L’Argentine est de nouveau au bord du gouffre

L’Argentine n’en est pas à sa première crise de changes. Mais ses fondamentaux macroéconomiques sont aujourd’hui encore plus dégradés que lors des précédentes. La situation est si critique que le ministre de l’Economie brésilien, Fernando Haddad, a défendu la cause de son voisin lors de la dernière réunion du G7 Finance auprès de Janet Yellen, la secrétaire d’Etat au Trésor américain, premier actionnaire du Fonds monétaire international (FMI). Le gouvernement argentin négocie avec ce dernier une avance sur les prochaines tranches d’aides du programme de 44 milliards de dollars accordé en 2022. Fernando Haddad, hôte du Japon qui préside le G7, a averti que les défis économiques auxquels fait face la deuxième économie d’Amérique latine, qui est également un important partenaire du Brésil, doublés d’une crise climatique, risquaient de changer la destinée politique du pays en portant au pouvoir un parti d’extrême droite.

Dans la quatrième revue de l’accord au titre de la facilité élargie de crédit octroyée à l’Argentine (dont 28,9 milliards déjà octroyés), le FMIa accepté d’assouplir les critères d’accumulation de réserves de changes compte tenu des conséquences de la sécheresse historique qui frappe le pays sur les récoltes de soja et de maïs, sa principale source de devises. Mais l’Argentine a aussi besoin de fonds pour faire face à ses engagements, dans un contexte où tous les indicateurs économiques sont dans le rouge.

L’accélération de la chute du peso argentin la dernière semaine d’avril et les derniers chiffres d’inflation nettement supérieurs aux attentes ont de nouveau sonné l’alarme, contraignant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures d’urgence. Après que le peso a atteint le niveau de 500 face au dollar sur le marché noir (Blue dollar) alors qu’il était à 400 une semaine plus tôt, la banque centrale argentine (BCRA) a accéléré ses hausses de taux, augmentant son principal taux directeur de 10 points, à 91%, une semaine seulement après l’avoir monté de 3 points. Depuis, il a de nouveau été rehaussé de 6 points, à 97% (l’un des taux directeurs les plus élevés au monde), soit 22 points de hausse cette année.

Inflation hors de contrôle

La publication d’une accélération de l’inflation en avril à 8,5% sur un mois (+7,7% en mars) et à 108,8% sur un an, supérieure aux attentes, a contraint la banque centrale à agir. Une telle inflation était prévisible en raison de la forte dépréciation du peso, selon le cabinet de recherche économique argentin Invecq. Celui-ci rappelle que lors des chocs passés, l’inflation a toujours fortement accéléré. Et elle devrait encore augmenter en mai. Le panel des économistes interrogés par la BCRA a revu en hausse ses prévisions pour cette année à 126,4% (+16 points en un mois), contre 94,2% l’an dernier.

Parallèlement, pour limiter la pression sur le peso, et l’impact sur l’inflation, le gouvernement a dû accentuer les interventions sur les changes fragilisant davantage encore des réserves au plus bas depuis près de sept ans. Elles ont chuté de près de 10 milliards de dollars cette année, à 35 milliards (moins de six mois d’importations), en données brutes, et sont même négatives de 1,2 milliard en net sur la base de la méthodologie du FMI, selon Invecq. Les contrôles de capitaux ont aussi été renforcés.

La capacité de l’Argentine à reconstituer ses réserves est aussi durement affectée par la baisse de la production agricole. Les exportations pourraient diminuer de 20% cette année. Dans son dernier rapport mensuel, la Bourse de Rosario (où sont fixés les prix des matières premières agricoles) prévoit une baisse de moitié de la production de soja et de 40% de celle de maïs. La campagne pour le blé de 2023-24 devrait quant à elle prendre du retard à cause de la sécheresse. Cela diminue également les rentrées fiscales du gouvernement qui a lancé des opérations de rachats/échanges de certaines dettes, avec l’obligation dans certains cas de racheter des dettes du gouvernement.

La deuxième partie de l’année ne sera pas plus simple. L’envolée des prix est un coup dur supplémentaire pour les ménages qui voient leur pouvoir d’achat chuter davantage. Une personne sur quatre est désormais sous le seuil de pauvreté. Avec des exportations en berne, et l’impossibilité pour la consommation de soutenir la demande, l’économie devrait se contracter entre 3% et 4% en 2023, selon Invecq. Le consensus est à -3% de PIB sur l’année.

Pour financer ses besoins externes, le pays devrait répliquer avec le Brésil les lignes de swaps qu’il a aujourd’hui avec la Chine pour son commerce bilatéral. Mais cela ne sera pas suffisant, rendant l’aide du FMI nécessaire. Le problème est que ce dernier réclame une dévaluation forte pour juguler l’hémorragie dans les réserves de changes. Un dilemme pour le gouvernement, car cela risque d’exacerber davantage l’inflation à quelques mois de l’élection présidentielle en octobre.

