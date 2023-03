L’anti-ESG Vivek Ramaswamy se lance dans la course à la présidentielle

Laurence Marchal

Après une année 2022 pénible, 2023 commence bien pour le secteur européen de la gestion d’actifs. Hors monétaire, les fonds domiciliés en Europe ont drainé 54,1 milliards d’euros en janvier, soit la meilleure collecte mensuelle depuis décembre 2021, selon les derniers chiffres de Morningstar. Les fonds actions ont attiré 25,3 milliards d’euros, le niveau le plus élevé depuis janvier 2022. Les investisseurs ont plébiscité les fonds monde de grandes capitalisations et les fonds actions émergentes. En revanche, les fonds actions européennes restent délaissés. Les fonds obligataires ne sont pas en reste: ils ont levé 33,7 milliards d’euros sur le premier mois de cette année. Il s’agit de leur meilleur mois depuis juillet 2021. En revanche, toutes les autres catégories de fonds sont dans le rouge. Les fonds monétaires voient aussi sortir 9,5 milliards d’euros. Morningstar note que les fonds article 8 ont attiré 24 milliards d’euros en janvier, tandis que les fonds article 9 ont engrangé 2,6 milliards. Au total, les encours des fonds de long terme domiciliés en Europe ont atteint 10,704 milliards d’euros fin janvier, contre 10.348 milliards fin décembre. Avec les fonds monétaire, ce total passe à 12.226 milliards d’euros. Au niveau des acteurs du secteur, iShares, l’activité ETF de BlackRock, a affiché la plus forte collecte en janvier, avec 10 milliards d’euros (hors monétaire). Pimco arrive deuxième, loin derrière, avec 3,1 milliards d’euros. Le sort de Pimco est fortement lié à celui de son fonds phare Pimco GIS Income Fund, qui a drainé 1,9 milliard d’euro en janvier, soit sa plus forte collecte depuis juillet 2018, note Morningstar. Avec 57 milliards d’euros, le fonds est le plus gros en Europe (dans les fonds actifs) et il est donc un habitué des forts mouvements de flux. L’an dernier, il a vu sortir 4,7 milliards d’euros. Viennent ensuite BlackRock, JPMorgan, Vanguard, CaixaBank, Xtrackers, Amundi, State Street et Schroders. Dans le bas du classement, Eurizon est la société qui a subi la plus forte décollecte en janvier, avec 2,2 milliards d’euros de sorties nettes, devant Ruffer (plus de 1 milliard d’euros). Les autres sociétés à ne pas avoir profité du rebond du secteur en janvier sont Natixis, Jupiter, Axa, Baillie Gifford, Covea, Nordea, Janus Henderson et Russell Investments.