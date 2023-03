L’Amérique latine veut toucher sa part dans la réouverture de la Chine

L’optimisme actuel des économistes et des marchés contraste avec leur pessimisme d’il y a seulement quelques mois. Si la baisse de l’inflation totale rassure, la trajectoire de la croissance mondiale est aussi envisagée plus positivement par les investisseurs. La réouverture de l’économie chinoise, qui a abandonné brutalement sa politique zéro-Covid en décembre, a clairement changé la donne. «1% de croissance chinoise supplémentaire correspond à 0,3% de croissance en plus pour le reste du monde», a rappelé Pierre-Olivier Gourinchas, le chef économiste du Fonds monétaire international lors du récent relèvement des prévisions de croissance mondiale. Le FMI a revu en hausse la croissance de la Chine de 0,8 point à 5,2% pour cette année. Une bonne nouvelle principalement pour les émergents. «Si le pic d’inflation était le seul facteur macroéconomique favorable, nous ne serions pas aussi constructifs (sur les actifs émergents). Mais une évolution plus récente a des implications positives importantes : la réouverture de l'économie chinoise», affirmaient les gérants de Lazard Asset Management dans une note en janvier. «La réouverture de la Chine devrait être visible dans la demande accrue de matières premières, de services, pour le tourisme et la technologie - qui contribueront tous aux exportations des marchés émergents», souligne Pierre-Yves Bareau, responsable de la gestion dette émergente chez JPMorgan.

Les exportateurs de matières premières et les partenaires régionaux de la Chine sont les potentiels grands gagnants de ce changement de donne. Pour une hausse de 1 point de la croissance de la Chine, les principaux bénéficiaires sont l’Amérique latine (0,4 point de croissance supplémentaire) et l’Asie (+0,3 point environ), montrent les gérants d’IVO Capital Partners. Les pays d’Amérique latine devraient en être les grands bénéficiaires. La Chine a des liens commerciaux forts avec la région au travers des échanges sur les matières premières, souligne Romain Lacoste, gérant chez IVO. La Chine représente 8,2% du produit intérieur brut (PIB) du Chili et 6% de celui du Pérou, dans les produits miniers et principalement le cuivre, et 3,4% du PIB du Brésil qui exporte principalement du minerai de fer et des produits agricoles vers l’Empire du Milieu. La part est moindre pour l’Equateur et l’Argentine (produits agricoles principalement) mais c’est un partenaire commercial majeur surtout si la croissance repart, tandis que la Colombie exporte son pétrole et le Mexique des produits manufacturés en plus du pétrole.

Différenciation

La réouverture de la Chine pourrait donc davantage différencier les pays émergents. Le ralentissement de la croissance dans les pays développés risque de limiter l’impact de la réouverture de la Chine pour certains pays émergents, relève Pierre-Yves Bareau. «L’impact direct sur la demande de biens et de services de la région Europe émergente-Afrique-Moyen-Orient (à l’exception des exportateurs de matières premières) résultant d’une accélération de la croissance chinoise devrait être faible par rapport, par exemple, à celui de l’Asie», précise Ehsan Khoman, responsable de la stratégie marchés émergents EMEA chez MUFG. Avec des expositions souvent inférieures à 1% du PIB. Une autre conséquence potentielle pour les marchés émergents de la réouverture de la Chine est l’impact sur le prix des matières premières et donc les termes de l’échange de ces pays. Les pays exportateurs de matières premières étant une nouvelle fois les grands bénéficiaires.

