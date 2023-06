L’Allemagne cherche à restaurer la compétitivité de son industrie

Les moteurs de la croissance allemande sont à la peine. A l’issue du premier trimestre 2023, le pays est officiellement entré en récession technique, selon Destatis, l’institut statistique fédéral, avec un recul de -0,3% succédant à une première baisse (-0,5%) au quatrième trimestre 2022. Ce qui fait de l’Allemagne la seule économie de l’Union européenne (UE) en contraction.

«En 2022 la Bundesbank anticipait des pénuries d’énergie qui allaient affecter certains pans de l’industrie. Un an plus tard, la crise énergétique a été plutôt bien surmontée. L’économie n’a connu qu’une modeste récession technique, disons plutôt une stagnation», relativise Bruno Cavalier, économiste en chef chez Oddo BHF.

Les analyses quant à la durée et à la forme de cette contraction divergent. «Un rebond de court terme n’est pas attendu, car on commence à constater les effets de la politique restrictive de la BCE, ce qui conforte l’idée que la transmission de la politique monétaire à l’économie se produit avec un peu plus d’un an de retard», explique Philippe Gudin, senior economist chez Barclays Bank Europe.

Pour d’autres, l’économie allemande montrerait déjà des signaux de reprise. «L’analyse des indicateurs de haute fréquence de la Bundesbank - avec toutes les précautions d’usage - montre une croissance anémique pour le premier trimestre, mais semble annoncer une sortie de ce territoire au deuxième trimestre», estime Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie globale de marché chez Natixis IM. Si embellie il y a, la croissance est appelée à rester modeste. Les leviers historiques de la croissance allemande restent faibles. «L’Allemagne dépend de la dynamique externe ; or ses deux grands partenaires que sont la Chine et les Etats-Unis devraient cesser d’accélérer au second semestre. Après un deuxième et un troisième trimestres positifs, le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024 verront une croissance proche de zéro, voire négative», poursuit-il.

Conséquence de la baisse enregistrée par les salaires réels – les revalorisations salariales n’ont pas compensé la montée de l’inflation en 2022 –, la consommation des ménages restera en berne, en baisse de 1,7%, et contribuera négativement à la croissance du pays. Les dernières estimations de l’Ifo pour la croissance, publiées le 21 juin, évaluent la baisse de la croissance à -0,4% pour 2023, contre -0,1% au printemps dernier.

L’effet gazier

Malgré une baisse sensible sur un mois (-1,3 point) l’inflation reste au-dessus de la moyenne de la zone euro (6,1%), à 6,3% en glissement annuel, selon les derniers chiffres publiés par Eurostat le 16 juin. «L’Allemagne connaît des tensions sur son marché du travail qui existent depuis longtemps, et a été plus durement affectée par la crise énergétique. L’Allemagne était très dépendante du gaz russe, n’avait que peu d’infrastructures portuaires de regazéification de GNL, autant de facteurs qui contribuent à expliquer cette dynamique inflationniste», précise Vincent Juvyns, stratégiste chez JPMorgan AM.

La tendance baissière devrait se poursuivre. L’Ifo table sur une inflation totale de 5,8% sur 2022, puis 2,1% en 2024. «Cette trajectoire semble crédible, car les effets de base énergétiques négatifs se matérialisent, ainsi que la baisse des prix alimentaires», explique Romain Aumond, doctorant au Centre de recherche en économie et statistiques (Crest). «En revanche, la question reste entière pour l’inflation dans le secteur des services, où les revendications salariales sont les plus fortes», poursuit-il.

Un Etat dispendieux jusqu’à fin 2023

L’Etat fédéral a dérogé temporairement à ses règles en matière d’orthodoxie budgétaire pour soutenir entreprises et ménages. «Les marges de manœuvre budgétaires ont été largement mobilisées pour faire face au retournement cyclique. Le pays est en situation de déficit budgétaire depuis 2020», souligne Bruno Cavalier. Bien que le gouvernement ait choisi de mettre fin dès 2023 au régime d’exception, l’Allemagne ne devrait pas renouer de sitôt avec les excédents budgétaires, selon la Commission européenne. La hausse des taux d’intérêt suppose une augmentation du service de la dette. Quant aux fonds extra budgétaires adoptés entre 2021 et 2022, soit 160 milliards d’euros (3,5% du PIB) auxquels s’ajoutent les 200 milliards du fonds créé pour aider les ménages et les entreprises à faire face à des coûts énergétiques plus élevés, ils pèseront durablement sur les finances publiques.

Cependant, la dépense publique devrait connaître une baisse en 2023, déjà constatée au premier trimestre. «Ce serait imputable à la fin de certaines subventions aux véhicules électriques allemands au 1ᵉʳ janvier 2023, et surtout à la fin des dépenses Covid, selon Destatis», explique Romain Aumond. Les dépenses de soutien à la pandémie devraient représenter 0,2% du PIB en 2023, contre 1,8% l’année précédente, selon la Commission. Quant aux mesures de soutien aux ménages et aux entreprises, actives jusqu’en avril 2024, leur poids final dans la dépense publique dépendra de l’évolution des prix de l’énergie.

Restaurer la compétitivité de l’industrie

D’autres leviers sont étudiés par le gouvernement afin d’accompagner les entreprises dans leurs efforts de décarbonation, tout en les aidant à préserver leur compétitivité. Les prix de l’énergie devraient rester durablement élevés en Allemagne, ne serait-ce que parce que les coûts d’importation du GNL sont nettement plus élevés que ceux du gaz russe, transporté par gazoduc.

«Ce facteur exercera également une pression à la hausse sur les prix de l'électricité, car le gaz naturel constitue un intrant important dans la production d'électricité en Allemagne, en particulier pendant les périodes de faible production électrique à partir d'énergies renouvelables. En 2022, les centrales électriques au gaz représentaient 13,3% de la production annuelle totale d'électricité en Allemagne», selon une note publiée par Morningstar.

Outre le plafonnement des prix à l’énergie, le gouvernement a annoncé le 5 juin le lancement d’un nouveau mécanisme, les Carbon Contracts for Difference (CCfD). Le programme, dont la mise en œuvre reste conditionnée à l’accord de Bruxelles, est destiné, sur 15 ans, à aider les industries à forte intensité énergétique à limiter le coût des investissements dans des processus et des technologies de production à faibles émissions de carbone. «Ce système permet aux industriels et aux investisseurs de calculer leurs bénéfices futurs avec un certain degré de certitude. En outre, le profil de risque des entreprises les rend plus attractives pour les investisseurs institutionnels. Le coût en fonds propres réglementaires peut être réduit jusqu’à 15%», explique Markus Zimmer, chef économiste ESG chez Allianz. Le budget total pourrait aller jusqu'à 50 milliards d’euros, selon les estimations des industriels. «Cependant, ce dispositif est insuffisant pour rendre les industries compétitives. Un second instrument est nécessaire, et le MACF (Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières), dans sa forme actuelle, ne permettra pas d’atteindre le niveau de prix suffisant – 300 euros la tonne - pour que l’industrie soit compétitive. Des subventions supplémentaires seraient nécessaires», poursuit-il.

Le climat politique actuel ne facilite pas la prise de décisions. «Les Allemands se sont ralliés à l’idée d’une politique industrielle européenne, faite de processus de décision plus souples et plus rapides et de subventions et de crédits d’impôt. Mais ce virage demande du temps et de lourds investissements, dans un contexte où la coalition peine à trouver des compromis», explique Philippe Gudin. C’est peut-être dans la coopération avec les partenaires européens que des solutions émergeront.