L’activité manufacturière accentue sa chute au Royaume-Uni

L’activité manufacturière au Royaume-Uni a enregistré en décembre l’une de ses contractions les plus marquées depuis 15 ans en raison d’une forte baisse des nouvelles commandes et de suppressions d’emplois, montrent mardi les résultats définitifs de l’enquête PMI de S&P Global auprès des directeurs d’achat. L’indice PMI du secteur s’est établi à 45,3 le mois dernier (estimation flash à 44,7 et 46,5 en novembre), soit son plus bas niveau depuis mai 2009, hormis deux mois au début de la pandémie de Covid-19. La livre sterling a perdu 0,76% face au dollar (à 1,195) suite à cette publication.