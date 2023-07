L’accord commercial UE-Mercosur entre dans un moment de vérité

Les spécialistes de la politique commerciale de l’Union européenne (UE) ont plutôt intérêt à maîtriser l’art de la patience. A fortiori lorsqu’il s’agit du projet d’accord avec le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay). Négocié depuis l’an 2000, conclu en 2019, mais jamais ratifié par l’UE en raison de préoccupations environnementales, le deal entre aujourd’hui dans une phase décisive. Depuis Madrid, lundi, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a indiqué qu’elle comptait sur la nouvelle présidence espagnole du Conseil de l’UE pour permettre à l’accord de «franchir la ligne d’arrivée».

L’Espagne a, depuis toujours, poussé pour cet accord, prévoyant des baisses drastiques de droits de douane dans de multiples secteurs industriels et agricoles. Madrid promet dès lors de faire de son parachèvement une priorité de son semestre de présidence, ce qui devrait être le cas quels que soient les résultats des élections législatives espagnoles du 23 juillet.

Côté sud-américain, le Brésil de Lula, également favorable à ce qu’une issue soit trouvée, vient de prendre la présidence tournante du Mercosur. Si cette coïncidence peut ressembler à un alignement des planètes, l’équation à résoudre demeure complexe. L’UE est toujours dans l’attente d’une «contre-offre» de la part du Mercosur, suite à la proposition européenne d’une annexe durcissant les garanties environnementales de l’accord, formulée en mars.

En octobre 2022, la victoire du socialiste Lula avait suscité l’espoir d’une résolution rapide à Bruxelles. Mais Brasilia ne s’est pas pour autant mué en un partenaire conciliant. Pas plus que Buenos Aires. Lors d’un sommet de l’organisation, ce mardi 4 juillet, les deux pays ont par ailleurs plaidé pour certaines modifications de l’accord, dont ils pointent désormais le «déséquilibre», en se gardant toutefois de préciser leurs demandes publiquement.

Cependant, derrière les postures de négociation, l’intérêt à conclure l’affaire reste très élevé de part et d’autre. L’UE est le deuxième partenaire commercial du Mercosur, derrière la Chine. En l’état, l’accord bénéficierait en premier lieu aux exportateurs sud-américains de viande, de produits alimentaires transformés et, côté européen, aux industries automobile, pharmaceutique, chimique, et du textile. En Europe, la Commission européenne, Berlin, et Madrid donc, sont parmi les plus fervents partisans d’une ratification.

Un sommet très attendu mi-juillet à Bruxelles

Les 17 et 18 juillet prochains à Bruxelles, le sommet entre l’UE et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac), organisé pour la première fois depuis 2015, s’annonce comme un moment de vérité. La suite pourrait être affaire de timing, et d’élections. Alors que les élections générales argentines d’octobre prochain seront certainement un facteur, l’UE est aussi mise sous pression de conclure avant le rendez-vous des européennes de mai 2024. D’autant plus que chacun a conscience de l’inflammabilité politique de l’accord.

Dans ce contexte miné, la position de Paris reste floue. En France, l’Assemblée nationale a adopté, le 13 juin, une résolution appelant non seulement au respect des standards climatiques de l’Accord de Paris, mais également à ce que la future ratification soit votée par l’ensemble des parlement nationaux des Vingt-Sept. Mais la Commission a assuré ses arrières : elle souhaite, le moment venu, expérimenter une nouvelle méthode de ratification «accélérée», à travers laquelle l’essentiel du texte nécessiterait seulement la validation du Parlement européen, et des ambassadeurs des Etats membres à Bruxelles.