La zone euro se dirige vers la récession

Le risque que la zone euro tombe en récession continue de se préciser, au vu de la première estimation des indices flash pour le mois de septembre, avec ce mois-ci une nette dégradation du sentiment en France. L’indice composite, qui combine services et activité manufacturière, est à son plus bas niveau depuis près de trois ans, à 47,1 en septembre contre 46,7 en août et un consensus Reuters à 46,5, selon les résultats préliminaires publiés vendredi de l’enquête mensuelle réalisée par S&P Global et HCOB auprès des directeurs d’achat (PMI). La barre des 50 sépare expansion et contraction de l’activité.

Cette amélioration ne change pas la perspective d’une contraction de l’activité dans la région au cours du troisième trimestre avec un risque que la croissance reste faible jusqu’à la fin de l’année. L’amélioration du PMI provient des services, même si après le secteur manufacturier celui-ci, qui avait jusque-là soutenu l’activité globale, confirme sa contraction. «Les chiffres des PMI des services dans la zone euro dressent un tableau sombre», a souligné Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank (HCOB), prédisant une contraction du PIB en zone euro de 0,4% ce trimestre. L’indice PMI des services est, lui, passé de 47,9 à 48,4, mais reste pour le deuxième mois consécutif sous la barre des 50. Le consensus Reuters prévoyait 47,7.

«Le principal frein est toujours lié au secteur manufacturier, où la situation des commandes s’est encore détériorée», précise-t-il néanmoins. L’indice PMI manufacturier, quant à lui, est inférieur au seuil des 50 depuis la mi-2022 et le chiffre de septembre montre qu’il est tombé à 43,4 contre 43,5 en août et un consensus à 44,0.

La situation dans la première économie de la zone euro, en Allemagne, reste difficile. L’activité des entreprises dans le secteur privé est restée en contraction en septembre pour le troisième mois consécutif en raison d’une baisse marquée de la demande de biens et de services, ce qui laisse présager une «profonde» contraction économique sur le trimestre en cours, selon les économistes de HCOB.

L’indice PMI composite flash, là encore en amélioration mais toujours sous la barre des 50, s’est établi à 46,2 en septembre après 44,6 en août et un consensus à 44,8. «L’indice PMI composite HCOB confirme notre position selon laquelle l’Allemagne est de nouveau entrée en contraction sur le trimestre en cours», affirme Cyrus de la Rubia qui anticipe un recul du PIB de 1% sur la période. Cette situation est d’une part liée au secteur manufacturier, qui connaît des difficultés conjoncturelles (avec la baisse de la demande mondiale et particulièrement chinoise) mais aussi structurelle, notamment dans les secteurs automobile et chimique. L’indice PMI du secteur a légèrement progressé à 39,8 en septembre contre 39,1 en août et un consensus à 39,5. Mais dans le secteur des services, l’activité s’est aussi contractée pour le deuxième mois d’affilée, à un rythme là encore moindre. L’indice PMI flash est ressorti à 49,8 contre 47,3 en août et un consensus à 47,2.

Nette dégradation en France

Mais le momentum est le moins favorable en France, contrastant avec l’optimisme de certaines prévisions. L’activité dans le secteur des services en France, crucial pour l’économie, s’est contractée davantage en septembre, sous le coup d’une baisse de la demande et des nouvelles commandes. L’indice PMI du secteur est tombé à un plus bas de 34 mois, à 43,9 après 46 en août et 46 attendu par le consensus.

La détérioration est également significative dans le secteur manufacturier. L’indice PMI flash pour le secteur manufacturier ressort à 43,6 après 46 en août et un consensus à 46. L’indice composite s’est établi à 43,5 contre 46 en août. Le consensus tablait également sur 46. «L'économie française se dirige vers des eaux troubles. L’activité des entreprises a fortement chuté dans les secteurs des services et de l’industrie en septembre, principalement en raison d’une baisse de la demande de produits et services français», souligne Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank qui note que les industriels hexagonaux sont plus pessimistes que jamais depuis le début de la pandémie.

La baisse de l’activité globale en septembre intervient alors que les entreprises ont à peine accru leurs tarifs. L’indice composite des prix à la production est tombé à 52,2, son plus bas niveau depuis début 2021, contre 53,3 le mois précédent. Cette décélération des prix est une bonne nouvelle pour la Banque centrale européenne (BCE), qui a relevé la semaine dernière son principal taux directeur au niveau record de 4%.

Sur les marchés vendredi, la correction se poursuit après les dernières annonces des banques centrales, qui ont confirmé leur nouveau credo des taux élevés pour longtemps, et l’ajustement massif sur les taux longs. Après la chute de Wall Street jeudi, en Europe ce matin, les indices sont de nouveau dans le rouge, mais réagissent peu aux perspectives peu rassurantes pour la région alors que les banques centrales ont peu de marges pour baisser leurs taux. Le marché semble se demander si la mauvaise nouvelle est encore une bonne nouvelle ou doit être réellement prise pour une mauvaise nouvelle. L’indice Euro Stoxx 50 reculait de 0,25% vers 11h. L’indice CAC 40 sous-performait le Dax allemand avec des baisses respectives de 0,5% et de 0,2%.

