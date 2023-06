La Zambie trouve enfin un accord pour restructurer sa dette

Le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui a lieu jeudi et vendredi à Paris porte déjà ses fruits. Un accord a été trouvé pour restructurer la dette de la Zambie, a indiqué une source gouvernementale aux agences de presse. Cette décision était attendue depuis plusieurs jours.

Une source proche du Club de Paris, qui regroupe les créanciers bilatéraux des pays développés, avait affirmé lundi qu’une annonce était possible lors du Sommet.

Les créanciers du secteur public du pays ont ainsi accepté de rééchelonner sur 20 ans, avec une période de grâce de trois ans pendant laquelle seuls les intérêts seront dus, 6,3 milliards de dollars de dette (5,75 milliards d’euros), dont 1,3 milliard d’arriérés. Dans le même temps, les créanciers du secteur privé devraient faire de même avec les 6,8 milliards qui leur sont dus. «Nous avons déjà parlé à des représentants du secteur privé et ils savent à quoi s’attendre. Ils devront restructurer et faire un effort comparable», a déclaré une source officielle lors du sommet de Paris. Au total, ce sont 12,8 milliards de dollars des secteurs public et privé qui vont bénéficier de cette restructuration.

Cette opération va aussi permettre à la Zambie de recevoir une tranche d’aide supplémentaire de 188 millions de dollars du Fonds monétaire international dans le cadre d’un paquet de 1,3 milliard de dollars approuvé en août 2022.

Déblocage de la Chine

La Zambie a été le premier pays africain à faire défaut en 2020 sur sa dette externe après la crise du Covid. Depuis, les discussions n’avançaient pas. L’ampleur de l’allégement de la dette dont le pays avait besoin était une préoccupation pour certains de ses principaux créanciers. Cependant, les responsables des pays développés accusaient la Chine de traîner dans les pourparlers de restructuration, ce que dément Pékin, qui est le principal créancier de la Zambie, et de la plupart des autres pays à bas revenus.

Aujourd’hui, l’empire du Milieu ne veut pas être considéré comme la cause du retard de la restructuration. Sur les 6,3 milliards de dollars de dette du secteur public, 4,1 milliards de dollars étaient dus à Exim Bank of China, ce qui a été un frein aux négociations. La Chine a même réclamé un effort des créanciers multilatéraux (Banque Mondiale, FMI…) en restructurant également une partie de leurs créances. Ces dernières sont exclues des processus de restructuration.

Ces lenteurs ont soulevé les critiques sur le cadre commun de restructuration des dettes (common framework) promu par le G20. La Zambie avait placé la restructuration de sa dette dans ce cadre, comme le Tchad ou le Ghana. Cet accord pourrait relancer l’intérêt de ce dispositif, mais les observateurs semblent sceptiques.

(Avec agences)