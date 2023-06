La volatilité des actions fait fi des incertitudes sur les taux et l’économie

L’inquiétude sur les taux et sur la croissance a regagné les marchés financiers, et désormais les actions. Mais la volatilité reste à des plus bas depuis début 2020. En Europe, les places boursières enregistrent leur pire semaine depuis mars, l’Euro Stoxx 50 perdant plus de 3%, tandis qu’à Wall Street l’indice S&P 500, s’il affiche une plus faible baisse mais avec un jour de cotation en moins, a mis un terme à sa plus longue série de hausses depuis novembre 2021. «La volatilité reste incroyablement contenue, avec un indice VIX de retour à 13,2 points, qui est son plus bas en clôture depuis janvier 2020», s’étonnait dans une note Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank, alors qu’il notait un changement d’humeur dans le marché. L’indice de volatilité implicite du S&P 500 est même repassé sous les 13 points jeudi. La volatilité des actions européennes est également contenue.

Ce niveau bas n’intègre pas une plus grande incertitude sur les taux des banques centrales après les discours bellicistes (hawkish) de Jerome Powell, le président de la Fed après la réunion du comité de politique monétaire puis devant le Congrès, et de Christine Lagarde à la Banque centrale européenne, ainsi que les hausses surprises de taux de 50 points de base (pb) de la Banque d’Angleterre (BoE) et de la Norges Bank. Sur les marchés monétaires, les investisseurs ont relevé leurs anticipations de taux à 5,25% pour la Fed, à près de 4% pour la BCE et à plus de 6% pour la BoE. Avec pour conséquence l’augmentation du risque de récession. Un scénario peu favorable. Alexis Deladerrière, gérant actions chez Goldman Sachs AM, se veut plus prudent sur les marchés actions, car ceux-ci ont déjà réalisé depuis le début de l’année son objectif annuel de 15%, mais surtout parce qu’il s’attend à une baisse des résultats des entreprises au second semestre et à un impact de la hausse des taux sur les valorisations.

Malgré cela, la volatilité reste contenue. «C’est l’un des mystères de ce marché», note Raphaël Thuin, directeur des stratégies marchés de capitaux chez Tikehau Capital. Avec un écart entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée anormalement élevé. L’une des pistes de cette faible volatilité vient du positionnement du marché sur les actions. Il était très bas après la correction de 2022 et a peu évolué. «Il y a beaucoup d’incertitudes, ce qui a incité les investisseurs à rester à l’écart du marché en début d’année, et nous n’avons pas l’impression qu’ils soient revenus», indiquent Steve Smith et Oliver Collin, gérants actions européennes chez Invesco. Un constat partagé par bon nombre d’intervenants de marché. Les deux gérants d’Invesco relèvent par ailleurs que les volumes d’échanges restent faibles et viennent principalement des fonds systématiques (CTA). «Ces fonds sont gérés en fonction de la volatilité, expliquent-ils. Quand celle-ci diminue, ils augmentent leurs positions. Ces achats font baisser la volatilité des actions et ils renforcent à nouveau leurs portefeuilles. Ces fonds ont été moteurs dans les mouvements sur la volatilité.»

Vendeurs de volatilité

De plus, la liquidité sur le marché est concentrée dans les plus grandes capitalisations qui ont un impact plus prononcé sur les indices. C’est le cas notamment sur le marché américain. La performance de l’indice S&P 500 est faite par sept valeurs uniquement. Ce qui compresse également la volatilité. Par ailleurs, le positionnement du marché s’est déplacé des actions vers les produits dérivés, plus faciles à traiter et qui mobilisent moins de fonds propres. Ainsi pour jouer l’engouement autour de l’intelligence artificielle et des valeurs technologiques, l’achat de calls (options d’achat) a été privilégié, avec un impact sur la volatilité. Les mouvements marqués sur certains cours, au moment de l’expiration simultanée des contrats futures sur indices, des options sur indices et des options sur actions (journée des trois sorcières) vendredi 16 juin montre combien ce marché est joué par les investisseurs. «Il y a toujours beaucoup de vendeurs de volatilité qui ne croient pas à la récession», note par ailleurs Jean-Marc Delfieux, responsable de la gestion actions et flexible chez Tikehau Capital, ajoutant à la pression sur la volatilité.

Ce niveau bas de volatilité inquiète. «Au niveau actuel de volatilité, il y a un risque réel de hausse, affirment Steve Smith et Oliver Collin. Elle est inhabituellement basse vu le contexte politique et économique». Une hausse pourrait provoquer des ventes de certains fonds. Le risque est qu’avec une augmentation de la volatilité, les fonds systématiques deviennent vendeurs ce qui pourrait conduire à la liquidation des actions les plus performantes. «Cette anomalie est amenée à se corriger», juge pour sa part Raphaël Thuin.

