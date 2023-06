La Turquie opte pour un resserrement progressif

La première réunion de politique monétaire du nouveau gouverneur de la banque centrale turque, Hafize Gaye Erkan, jeudi, est une demi-déception. En relevant son taux directeur pour la première fois depuis début 2021, elle répond aux attentes des investisseurs, mais la hausse est inférieure à ce qu’ils prévoyaient.

La Banque Centrale de Turquie (CBRT) a augmenté son taux de prise en pension (repo) à une semaine de 650 points de base (pb) à 15%, alors que la médiane de prévisions se situait à 21%. La fourchette des anticipations de hausses des taux allait de 12,5% à 30%.

La livre turque accentuait sa baisse après cette annonce à un nouveau plus bas historique de 24,63 face au dollar en repli de près de 4%. Le CDS (credit default swaps) de la Turquie, qui permettent de se protéger contre le risque de défaillance d’un émetteur, était en hausse, signe que le marché craint que le tournant économique soit limité avec un risque de voir les déséquilibres du pays s’aggraver.

La banque centrale a précisé que d’autres hausses étaient probables lors des prochaines réunions, précisant dans un communiqué que le resserrement «sera encore renforcé autant que nécessaire, de manière opportune et progressive jusqu'à ce qu’une amélioration significative des perspectives d’inflation soit obtenue». L’inflation, qui a atteint un pic de 24 ans en octobre dernier à 85,5%, restait à un niveau élevé de 40% en mai. Les économistes prévoient une hausse du taux officiel de la CBRT à 30% d’ici à la fin de l’année, mais tout dépendra du niveau de l’inflation.

Resserrement graduel

La banque centrale a donc opté pour le resserrement graduel de ses taux, après la longue période qui les a menés de 19% à 8,5% (la dernière baisse début 2023 ayant été décidée après le tragique tremblement de terre dans le sud est de la Turquie) sous l’égide du prédécesseur d’Hafize Gaye Erkan. Ce que confirme le ton du communiqué de la banque après sa réunion. La nomination de Mehmet Simsek au ministère des Finances et le feu vert du président turc Recep Tayyip Erdogan aux hausses de taux ont envoyé un signal aux investisseurs qu’un changement de trajectoire économique est possible.

Ce changement de cap n’est pas totalement fortuit. Ankara cherche à attirer de nouveau les investisseurs étrangers pour financer ses lourds déficits courants alors que ses réserves de changes ont atteint la cote d’alerte. Elles sont tombées à un plus bas de 5,7 milliards de dollars en mai. La récente dévaluation de la livre turque, que les autorités ont décidé de laisser libre cours et de ne pas intervenir, est une bouffée d’oxygène pour les réserves.

Mais désormais la banque centrale va devoir resserrer davantage sa politique monétaire sans pression du président turc. La hausse plus limitée des taux jeudi est interprétée par certains comme la faible marge de manœuvre dont dispose le nouveau gouverneur de la banque centrale. Recep Tayyip Erdogan a d’ailleurs récemment affirmé qu’il n’avait pas rompu avec ses idées sur l’inflation et la hausse des taux. Or pour convaincre les investisseurs de revenir dans le pays, il faudra qu’Hafize Gaye Erkan montre qu’elle peut réellement agir sur la politique monétaire, sans craindre le président turc.

