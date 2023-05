La stratégie d’investissement 60-40 tente un retour en grâce

Les stratégies diversifiées, dont l’emblématique 60-40, font-elles leur retour ? Depuis le début de l’année, alors que les actions et les obligations ont été corrélées, mais à la hausse, elles affichent un gain de 3,6%, selon Bloomberg. Le début d’année est l’un des meilleurs jamais enregistré par les marchés financiers, selon Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank. Mais c’est dans leur capacité à protéger les portefeuilles dans les phases de baisse des marchés actions que les investisseurs voient le salut de ces stratégies. En combinant 60% d’actions et 40% d’obligations, les portefeuilles sont non seulement diversifiés mais moins volatils.

Lors de la correction des marchés actions ces deux derniers jours, à cause des craintes de récession, les obligations ont évolué dans le sens inverse, en particulier dans la séance de mercredi, apportant la protection recherchée par les investisseurs. Ces derniers ont privilégié le caractère refuge des obligations d’Etat, sur le marché américain et en zone euro, entraînant une baisse des rendements et une revalorisation de ces titres. La publication mercredi de plusieurs indicateurs montrant un net ralentissement de l’activité aux Etats-Unis, dans le sillage du statu quo de la Banque du Japon, a provoqué un recul des actions de plus de 1% et un net resserrement des taux (-18 points de base pour le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans). Jeudi, si les taux s’écartaient de quelques points de base, les marchés actions ont poursuivi leur consolidation, qui s’est accélérée en Europe.

Dans une année 2022 où la seule question importante était celle de l’inflation, ces stratégies avaient accusé leur pire performance historique, avec une baisse de 17%, selon Bloomberg. «La corrélation positive entre actions et obligations était liée aux niveaux élevés d’inflation», souligne Vincent Juvyns, stratégiste chez JPMorgan AM.

Alors que l’inflation a atteint son pic et qu’elle devrait nettement diminuer cette année en raison des effets de base, la décorrélation est de nouveau possible. «Jusqu’à présent les bonnes nouvelles sur l’inflation ont permis aux marchés de taux et d’actions de rebondir en même temps, indique Alexandre Hezez, stratégiste chez Banque Richelieu. Désormais, le marché semble être entré dans une configuration plus classique où la question de la récession va être son principal moteur. Et dans ces contextes, les obligations les mieux notées jouent leur rôle de protection, d’actif refuge.» Ce qui n’était pas possible tant que l’inflation n’était pas maîtrisée.

Davantage de rendement

Ce spécialiste estime que le mouvement peut durer, d’autant que les obligations ont reconstitué leur rendement, donc leur matelas de protection. Mais il anticipe toujours des marchés volatils comme ce jeudi, avec des corrélations partiellement positives. «La reconstitution des rendements obligataires, au-dessus de leur moyenne des 15 dernières années, leur offre de nouveau le rôle d’amortisseur dans les portefeuilles, poursuit Vincent Juvyns. Mais il ne faut pas s’attendre à ce que ce soit aussi puissant qu’avant 2008, car les banques centrales ne retrouveront jamais le niveau de bilan qui était le leur à l’époque». Le stratégiste de JPMorgan AM est plus favorable aux obligations, d’autant qu’elles bénéficient de la baisse des anticipations d’inflation, qu’aux actions. Celles-ci vont commencer à pâtir du ralentissement économique et de la baisse des résultats des entreprises. Ce d’autant que le rallye boursier a été trop rapide.

«Certes, les stratégies de diversification du type 60-40 retrouvent du sens avec la baisse récente des taux, ajoute Xavier Chapard, stratégiste de marché chez La Banque Postale AM. Mais elles ne seront pas aussi puissantes que par le passé». Pour ce dernier, à court terme les inquiétudes sur la récession seront le principal moteur. Mais il ne s’attend pas à ce que les taux baissent davantage car les banques centrales vont rester focalisées sur l’inflation. Surtout si l’économie connaît seulement un atterrissage en douceur. «La corrélation ne sera ni positive, ni négative, mais nulle», affirme-t-il.

Par le passé, la baisse des taux a été l’un des principaux moteurs de performance de la stratégie 60-40 et avait nourri la hausse des actions. Or, le potentiel de baisse des taux est désormais épuisé et celui des actions est limité à court terme. Le stratégiste de LBP AM est lui aussi sous-pondéré sur les actions. «Le moindre choc, que ce soit sur les prix des matières premières ou sur l’inflation, ou parce les banques centrales sont plus restrictives que ne le pense le marché, aura pour effet de corréler à nouveau les actions et les obligations», prévient Xavier Chapard.