La reprise du secteur aérien est en bonne voie

Simon Finn, responsable de la recherche dans le secteur aérien chez MUFG

Après les bouleversements dus à la crise du Covid-19 en 2020 et 2021, le monde s’est concentré, en 2022, sur la reprise et un retour à la normalité le plus rapide possible, suivant le conseil d’Abraham Lincoln qui veut que « le moyen le plus fiable de prédire l’avenir est de le créer ». Mais il nous faut encore tirer le principal enseignement de la pandémie, à savoir que des événements inattendus peuvent nous contraindre à adapter nos plans pour l’avenir.

L’exemple le plus manifeste est le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Hormis la tragédie humaine inhérente à toute guerre, les conséquences sur les prix de l’énergie et leurs corollaires sur l’inflation mondiale n’ont pas été prises en compte lors de la préparation des plans de relance.

Bien que les implications pour le secteur de l’aviation ne soient pas encore toutes connues, on peut supposer que la baisse du revenu disponible s’accompagnera d’un ralentissement de la demande au niveau du trafic aérien de passagers. La guerre a également mis en lumière les risques liés aux appareils pris au piège dans les pays impliqués. Des centaines d’aéronefs ont été immatriculés de force sur les registres aéronautiques russes, ce qui a invalidé leur statut de sécurité sur d’autres registres et soulevé des doutes quant aux possibilités de les récupérer, ainsi que sur leur valeur le cas échéant.

Cette situation a conduit les sociétés de leasing à faire valoir leur couverture d’assurance ; certains loueurs ont engagé des poursuites contre leurs assureurs à la suite de litiges. D’autres procédures similaires devraient être lancées en 2023. De précédents cas de figure donnent à penser que les contentieux juridiques pourraient se poursuivre pendant de longues années. De nombreuses sociétés de leasing ont par ailleurs indiqué que le risque géopolitique était de nouveau davantage pris en considération par les loueurs.

Selon certains, l’impossibilité de repositionner des actifs bloqués dans les pays touchés par la guerre a influé sur la réappréciation du risque sur les marchés des asset-backed securities (ABS). Les investisseurs gardent désormais à l’œil le marché de l’assurance, devenu l’un des déterminants principaux pour la réévaluation et la tarification du risque géopolitique.

Transport de marchandises

Le secteur aéronautique devra sans nul doute affronter plus de vents contraires en 2023 qu’en 2022. Néanmoins, la filière a souvent démontré sa résilience au cours des décennies passées.

Certains effets du Covid-19 perdurent (nouvelles variantes et resserrement des marchés du travail) mais les effets les plus graves de la pandémie semblent être terminés. L’assouplissement attendu des restrictions a eu lieu en grande partie en Asie du Sud-Est et en Nouvelle-Zélande, et même les restrictions chinoises sur les voyages internationaux semblent désormais levées.Dans le reste du monde, un retour de la croissance plus rapide que prévu a fortement marqué le marché de l’industrie aéronautique en 2022, avec une reprise qui, si elle n’est pas encore totale, est en bonne voie. L’été dans l’hémisphère Nord a révélé l’étendue de la demande latente de voyages.

La pandémie a également entraîné une hausse du recours au fret aérien pour le transport de marchandises. Cette augmentation s’explique par la réduction du nombre d’avions de ligne long-courrier disposant d’un espace pour le fret ventral, par le transfert modal – les tarifs d’expédition ayant atteint des niveaux record – et par l’expansion du commerce en ligne, qui se poursuit aujourd’hui.

Cette conjonction de facteurs a créé une forte demande, à la fois pour les avions-cargos et pour les avions convertis en cargos. Cela a entraîné la mise en service de nouvelles installations pour une multitude de programmes de conversion d’avions de passagers en avions-cargos. En effet, la communauté financière recherchait de nouveaux débouchés pour des capitaux qui, sinon, auraient financé de nouvelles livraisons de la part des constructeurs.

La plupart des secteurs ont dû faire face à une hausse des coûts d’exploitation du fait de l’augmentation des prix de l’énergie, et de l’inflation généralisée qui en a résulté. Mais si la hausse des taux d’intérêt augmente les coûts de financement des nouveaux aéronefs, l’inflation a toutefois eu un effet positif sur la valeur des appareils déjà en service.

Après des années de forte contraction de la production, les grands constructeurs d’avions ont commencé à inverser la tendance, ce qui offre à la communauté de financement de la filière aéronautique davantage de possibilités de soutenir la production de nouveaux appareils qu’avant la crise du Covid, à condition que les constructeurs et leurs fournisseurs parviennent à surmonter la pénurie de main‑d’œuvre apparue dans le sillage de la pandémie.