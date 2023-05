«La politique monétaire justifierait une appréciation de l’euro-dollar à moyen terme»

L’Agefi : Voyez-vous l’euro-dollar remonter avec la politique agressive de la Banque centrale européenne (BCE) ?

Ombretta Signori : Après avoir dévissé sous la parité à l’automne dernier, l’euro a commencé à remonter face au dollar grâce à trois facteurs principaux : la communication de la BCE plus agressive qu’attendu face à l’inflation, la baisse de la probabilité d’un rationnement du gaz cet hiver, et la Réserve fédérale approchant de son taux terminal. Les orientations de politique monétaire justifieraient, selon nous, une appréciation de l’euro face au dollar à moyen terme d’encore 10%. Néanmoins, toute surprise accommodante, comme une division au sein de la BCE sur la nécessité de poursuivre la hausse des taux directeurs (au-delà de 3%), aurait un impact négatif à court terme.

Pourquoi ne voyez-vous pas le dollar baisser davantage face au yen ?

La décision surprise de la Banque du Japon (BoJ) en décembre d’assouplir sa politique de contrôle des taux d’intérêt à 10 ans et le vent d’optimisme sur l’inflation US ont été des catalyseurs permettant au dollar-yen de retrouver sa valeur fondamentale, que nous estimons, aux conditions de marché actuelles, proche de 128. La réouverture de l’économie chinoise et le retour des flux de capitaux des domestiques sont des facteurs de soutien supplémentaires pour la devise nippone. La BoJ semble sur la voie de mettre fin à sa politique de contrôle de la courbe des taux en 2023, mais toute déception pourrait conduire à une dépréciation du yen.

{"title":"","image":"297994","legend":"","credit":""}