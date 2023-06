La livre turque s’effondre de 7% à un plus bas historique

La Turquie semble décidée à engager son renouveau économique. Cela passe d’abord par la devise. La livre turque accuse ce mercredi sa pire chute depuis le krach de 2021 et atteint un plus bas historique face au dollar. Elle dégringole de plus de 7% à 23,17 face au billet vert après avoir marqué 23,27 au plus bas ce matin.

Cette forte dépréciation est perçue comme la volonté du gouvernement de lâcher du lest sur la devise et de ne plus intervenir pour la soutenir. Les banques publiques turques ont arrêté de vendre des dollars pour soutenir la devise, selon des traders cités par Bloomberg. Cette absence d’intervention est vue par les investisseurs comme la volonté du gouvernement de laisser le marché fixer librement la valeur de la livre turque et sans doute de réduire les contrôles de changes. La plupart des stratégistes anticipent une poursuite de la baisse vers 28 voire 30.

Cet ajustement est jugé nécessaire par les économistes pour permettre au pays de faire face à ses nombreux déséquilibres économiques. La politique économique peu orthodoxe menée par le président turc Recep Tayyip Erdogan a mené à la chute de la devise, à une envolée de l’inflation et à l’effondrement des réserves de changes. Une politique jugée insoutenable. Depuis sa réélection le 28 mai, la livre a perdu 13%.

Nouvelle équipe économique

La nomination de l’ancien ministre des Finances et économiste chez Merrill Lynch Mehmet Simsek à ce même poste dans le nouveau gouvernement a envoyé un signal de changement vers une politique plus orthodoxe. Le marché attend désormais la nomination d’un nouveau gouverneur à la tête de la banque centrale. Plusieurs sources ont fait fuiter l’idée que le président turc pourrait nommer Hafize Gaye Erkan, ancienne codirectrice générale de First Republic Bank et cadre dirigeante chez Goldman Sachs.

En laissant la devise filer, cela réduit la nécessité d’intervenir et offre de la marge à la banque centrale pour relever ses taux. Ce qu’attendent désormais les investisseurs et confirmerait ce virage économique. Sa prochaine réunion est le 22 juin.

La Bourse d’Istanbul progresse par ailleurs de 3,8% tandis que les spreads des obligations turques en dollar se détendent de plusieurs dizaines de points de base.

A lire aussi: