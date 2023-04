La liquidité s’est dégradée en mars sur les actions européennes

Inflation et resserrement monétaire inédits ont eu pour conséquence d’augmenter fortement la volatilité sur les marchés en 2022, et encore au premier trimestre 2023, conclut le dernier rapport sur la liquidité de la plateforme de négociation Liquidnet Europe, publié à l’occasion du salon TradeTech Europe 2023 à Paris cette semaine. Ce contexte difficile, accentué par les turbulences bancaires en mars, a eu pour effet de limiter les volumes de transactions sur les actions européennes : à 53,4 milliards d’euros de valeur moyenne quotidienne échangée au premier trimestre, en baisse de 3,3% par rapport à la moyenne de 55,2 milliards en 2022, mais en progression tout au long du trimestre, pour atteindre jusqu’à 60 milliards en mars, le quatrième meilleur mois d’activité depuis mars 2020.

«La volatilité a rebondi en mars, mais à des niveaux moitié moins élevés qu’aux pics de 2022, rappelle Gareth Exton, directeur execution & quantitative services EMEA et auteur du rapport. Cela restera un facteur important à surveiller, car une volatilité plus élevée se traduit généralement par une augmentation des coûts de transaction.» Ces coûts de transaction implicites – impact de marché situé entre trois et cinq points de base (pb) en temps normal – ont augmenté de 20% (Dax) à 35% (FTSE 100 et CAC 40) ou 45% (Euro Stoxx 50) en mars, par rapport à leur niveau de janvier-février, et ont presque retrouvé leurs plus hauts de 2022.

Toujours plus d’échanges «dark»

Les échanges sur des plateformes transparentes ont poursuivi leur baisse, représentant en moyenne 55% du volume total au premier trimestre 2022, contre 66% au premier trimestre 2018. L’étude constate une légère progression des volumes relatifs sur les marchés primaires transparents entre la seconde moitié 2022 et le premier trimestre 2023, avec 38% de l’activité en moyenne. «Reste à savoir si cette augmentation saisonnière de l’activité transparente au cours des dernières années est seulement temporaire, liée à des événements géopolitiques et économiques majeurs en mars (Covid-19 ou guerre en Ukraine).»

A l’opposé, les internalisateurs systématiques (SI), qui mettent leur compte propre en risque dans une transaction bilatérale et ont pris d’importantes parts de marché au lancement de leur nouveau format en 2018, ont conservé leur saisonnalité liée à la nature cyclique des provisions pour risque bancaire, avec plus de 17% des volumes européens, contre moins de 15% au second semestre de chaque année, mais avec une baisse continue de la taille moyenne des exécutions (20.000 euros en mars).

Les enchères de clôture (fixing) poursuivent la progression, avec 23% de tous les volumes combinés sur les marchés transparents au cours du trimestre, contre 21% au cours des trois dernières années. Ce phénomène, essentiellement lié à l’essor de la gestion passive et des ETF (exchange-traded funds), a pu inquiéter les régulateurs à certains moments, comme les enchères périodiques (en cours de journée), qui consolident également leur position de 5% sur le marché européen. Tandis que les plateformes bilatérales faisant l’objet d’exemption à la transparence («dark pools») voient leur part stable, entre 9% et 10% du total, depuis trois ans : celle-ci a même diminué en mars 2022 comme en mars 2020 avec la montée de l’incertitude.

L’étude note une baisse tendancielle de la taille des transactions «dark» – comme pour les SI – et de la part des transactions «dark» pour exemption liée à la taille (LIS) plutôt que de celles liées à l’importation d’un prix de référence (RPW). Et davantage au Royaume-Uni, qui a fait tomber, post-Brexit, les seuils réglementaires de volumes de transactions RPW de l’Union européenne (UE). Les révisions, en cours, de la réglementation européenne MIF2 auront potentiellement un effet similaire. Mais si les nouvelles calibrations relevaient la taille de marché standard (SMS) au-dessous de laquelle les transactions «dark» seront limitées, de 20% à 35% des volumes échangés ainsi pourraient se déplacer vers d’autres systèmes similaires, comme les enchères périodiques, conclut l’étude.

