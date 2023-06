La géopolitique masque les autres risques pour les marchés

Lundi, la mutinerie avortée de la milice Wagner d’Evguéni Prigojine ne semblait qu’un lointain souvenir pour les marchés financiers. Après un début de séance dans le rouge, dans le sillage notamment d’un indice Ifo du climat des affaires en Allemagne décevant, les places boursières ont repris l’ascendant, l’indice Euro Stoxx 50 terminant en hausse de 0,2%. Wall Street restait hésitante tandis que le dollar, qui bénéficie généralement des mouvements d’aversion pour le risque, s’affaiblissait face à l’euro à 1,09 dollar et face à un panier de devises (indice DXY -0,2%).

Les emprunts d’Etat américains, et dans une moindre mesure de la zone euro, semblaient profiter de cet accroissement du risque géopolitique, le rendement à 10 ans des Treasuries diminuant de 9 points de base (pb), à 3,72%. Un risque qui reste difficile à valoriser du fait de la forte incertitude. «Cela s’est peut-être atténué, mais tout cet épisode augmente probablement un peu les risques extrêmes positifs et négatifs, notait lundi avant l’ouverture des marchés Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank. Cela pourrait augmenter le risque d’escalade par Vladimir Poutine pour rétablir un semblant d’autorité, ou le rendre vulnérable, ce qui pourrait être considéré comme positif ou négatif pour l’Europe, l’Ukraine et les marchés plus largement. C’est juste impossible à dire à ce stade.» Ce risque s’ajoute aux nombreux autres qui pourraient peser à court et moyen terme sur les marchés financiers. D’autant que ces derniers ont réalisé un bon premier semestre, sur les actions, comme sur les obligations. En voici cinq qui pourraient faire dérailler les marchés au second semestre.

Des stress tests de banque exigeants

Ce mercredi, les résultats des derniers stress tests sur les banques américaines seront surveillés de près, après la crise des banques régionales aux Etats-Unis. Ceux des banques européennes, publiés fin juillet, pourraient avoir un impact plus significatif. «Nous voyons les résultats de ces stress tests, dont l’un des scénarios est très sévère, comme l’un des principaux risques cet été sur les marchés», affirme Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro IS. La Banque centrale européenne (BCE) et le régulateur bancaire européen (EBA) commencent à alerter, en privé, sur le risque de mauvais résultats pouvant entraîner une nécessité d’ajustement. Les paramètres du scénario le plus sévère envisagent une récession marquée, une poursuite de la hausse des taux, une inflation persistante et une chute des marchés actions et de l’immobilier.

En 2017, lorsque la BCE avait mené des tests avec l’hypothèse d’une hausse des taux, entre 10 et 15% des banques ne l’avaient pas passé avec succès. «Même si les hypothèses choisies peuvent paraître extrêmes, le marché peut mal interpréter le résultat», poursuit Christophe Boucher. Le régulateur pourrait réclamer un renforcement des fonds propres pour supporter le choc, via notamment une diminution des dividendes et des rachats d’action. Une mauvaise nouvelle pour le secteur bancaire.

Une volatilité actions bien trop faible

«La faible volatilité sur les actions est le plus gros risque actuellement dans le marché», relèvent Steve Smith et Oliver Collin, gérants actions européennes chez Invesco. L’indice Vix de volatilité implicite de l’indice S&P 500 a atteint la semaine passée un plus bas depuis janvier 2020, sous 13 points. Sur le marché européen, la volatilité a également atteint, mi-juin, un point bas pre-Covid. Le Vix progressait lundi à 14 dans le sillage des événements survenus en Russie ce week-end, mais restait au plus bas depuis début 2020. Une volatilité basse peut être le signe d’une certaine complaisance du marché, d’autant que ce n’est guère compatible ni avec le risque de ralentissement, encore moins de récession, ni avec le risque sur l’inflation et sur la trajectoire des taux des banques centrales, ni avec le risque géopolitique. Avec, en cas de rebond de la volatilité, les fonds systématiques, qui ont été le principal moteur de la hausse du marché ces derniers mois, pourraient devenir vendeurs, conduisant à la liquidation des actions les plus performantes. Les flux ont été concentrés sur les valeurs les plus liquides, qui sont aussi celles qui ont le mieux performé cette année.

L’évaporation de la liquidité

«La liquidité pourrait être le prochain thème central pour les marchés», affirme Raphaël Thuin, directeur des stratégies marchés de capitaux chez Tikehau Capital. La hausse de la liquidité globale, avec la poursuite des achats d’obligations par la Banque du Japon et surtout les injections de la Fed pour sauver les banques régionales américaines, qui a soutenu les marchés au premier semestre, ne doit pas faire oublier la tendance à la baisse des bilans des banques centrales. La Fed ne réinvestit plus 130 milliards de dollars par mois de Treasuries et de MBS (mortgage backed securities) de son bilan, tandis que la BCE a cessé de réinvestir plus de 240 milliards d’euros de son programme APP par an et les banques ont remboursé près de 2.000 milliards des TLTRO. Une réduction de liquidité d’une telle ampleur est inédite et le marché va désormais devoir l’absorber. Cette diminution intervient en outre à un moment où le Trésor américain augmente fortement ses émissions, ce qui pourrait mettre davantage la pression sur les cours. La hausse des taux a déjà eu des conséquences majeures sur le marché des Gilts britanniques à l’automne 2022 avec la crise des fonds de pension, la crise des banques régionales aux Etats-Unis et désormais du stress sur certains marchés immobiliers.

Le craquement de l’immobilier

Le secteur immobilier a été l’un des plus durement touchés depuis un an par la hausse la plus rapide des taux en quarante ans. L’immobilier commercial (CRE) soulève l’inquiétude aux Etats-Unis alors que les banques régionales sont l’un des principaux canaux de financement de ce marché. En Europe, les risques sont également concentrés sur l’immobilier commercial et de bureaux même si dans certains marchés comme en Suède (taux variable) ou en Grande-Bretagne (taux fixe, mais à court terme) les prix de l’immobilier résidentiel ont dégringolé. La crainte pour une grande majorité d’émetteurs du secteur, principalement situés en Europe du Nord ou en Allemagne, est le risque de liquidité. Le marché obligataire est inaccessible pour la grande majorité. Même les mieux perçus par le marché restent prudents. Il y a une semaine, le géant des centres commerciaux Unibail Rodamco Westfield a proposé l’échange d’une obligation hybride, une première sur ce marché, plutôt que de tenter une opération de rachat suivie de l’émission de nouvelles obligations, comme cela se fait habituellement, car plus risquée. Mais le risque est plutôt dans les émetteurs nordiques comme SBB qui ont accumulé les dettes ces dernières années, profitant des taux bas pour grossir. Désormais, pour rembourser leurs dettes, elles doivent céder des actifs, comme l’envisage le groupe suédois qui est entré en discussions exclusives avec Brookfield AM. Sans ces cessions ou l’accès à des capitaux frais, des émetteurs n’ayant pas les liquidités suffisantes pourraient être forcés de vendre à des prix décotés, avec le risque d’entraîner l’ensemble du marché.

La bulle des «sept mercenaires»

Sept valeurs du S&P 500 (Apple, Microsoft, Google, Nvidia, Amazon, Meta et Tesla) ont réalisé à elles seules la quasi-totalité du rallye de l’indice cette année. Elles affichent une progression moyenne de plus de 60% depuis janvier. Sans l’envolée de ces quelques titres tech, le S&P 500 ne serait que très légèrement en hausse depuis le début de l’année. Un rebond tiré par l’engouement autour de l’intelligence artificielle et qui interroge sur sa pérennité, d’autant que les taux pourraient rester à des niveaux élevés justifiant difficilement ces niveaux de valorisation. Les stratégistes de Bank of America notent que ces sept valeurs capitalisent 30 fois les bénéfices anticipés à 12 mois contre 17 fois pour le reste du marché. Cette performance est justifiée par l’IA «mais la concentration est trop importante. Beaucoup de choses sont déjà intégrées dans les cours», confiait récemment Philippe Uzan, responsable de la gestion chez IM Global Partner. Brian Krawez, responsable du comité d’investissement de Scharf Investments, une société de gestion américaine spécialisée dans la value, rappellait qu’avant l’éclatement de la bulle internet en 2000, la performance du marché américain était également très concentrée autour de quelques valeurs comme Cisco, Yahoo!....

A ces risques s’ajoute celui d’une inflation persistante et de banques centrales qui pourraient devoir monter leurs taux davantage que ne l’ont jusqu’ici anticipé les investisseurs. Le risque de récession n’est pas évacué non plus, ni celui d’un fort ralentissement avec de l’inflation comme dans les années 1970 et 1980.

