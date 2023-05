La Fed entre dans le dur de sa politique monétaire

La Fed a de nouveau monté ses taux mercredi soir, et, comme le remarque Jim Reid, directeur de la recherche crédit chez Deutsche Bank, la prochaine hausse aura lieu «ou le mois prochain, ou dans dix ans».

Certes, la banque centrale n’a pas abandonné son approche restrictive. Le communiqué publié à l’occasion de la réunion de politique monétaire évolue légèrement, évoquant une économie toujours résistante malgré le resserrement du crédit constaté par l’institution. Les prochaines décisions seront donc dépendantes des données, ouvrant la porte à une pause dans les hausses de taux. Pour autant, le Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) ne prévoit pas de baisse de taux cette année ; Jerome Powell, gouverneur de la Fed, ayant indiqué que l’inflation ne devrait pas diminuer rapidement.

«La Fed a intérêt à maintenir un discours hawkish, explique Maxime Darmet, économiste senior France et Etats-Unis pour Allianz Trade. Avec son soutien aux banques, le bilan est de nouveau reparti en hausse, et il est important de ne pas brouiller le message sur son engagement à lutter contre l’inflation.» De fait, celle-ci demeure élevée : l’inflation américaine sous-jacente est repartie en hausse en mars, à 5,6%. Des effets de base sur l’immobilier, qui représente deux tiers de la hausse de l’inflation sous-jacente, devraient mener à une baisse en deuxième partie d’année, mais la dynamique des salaires continue d’être trop forte. Si la Fed en a fini avec les hausses, elle n’a donc pour le moment aucune raison de pivoter comme les marchés en font pourtant le pari.

A lire aussi:

Croissance

D’une part, la croissance semble se maintenir, soutenue par un marché du travail à toute épreuve. Les dernières données sur les créations d’emploi publiées par ADP ont été très supérieures aux attentes, 296.000 nouveaux postes ayant été créés (contre 150.000 attendus par le consensus). Les ouvertures de postes diminuent, mais demeurent à des niveaux historiquement élevés, avec 1,6 poste ouvert par chômeur.

L’explication se trouve du côté du consommateur américain. Si la Fed a reconnu que «le resserrement des conditions de crédit pour les ménages et les entreprises est susceptible de peser sur l’activité économique, l’embauche et l’inflation», ce ralentissement n’est pas encore perceptible pour les particuliers. «La croissance est pour le moment soutenue par le consommateur américain, résume Maxime Darmet, qui rappelle que deux tiers de la croissance américaine dépendent de la dynamique de consommation. Alors que le crédit aux entreprises et pour l’immobilier commercial se contracte, le crédit aux particuliers continue de progresser, tandis que les dernières données d’ADP montrent de fortes créations d’emplois dans les services, sur lesquels se sont déportées les dépenses de consommation. Par ailleurs, la situation financière des ménages est globalement très solide, bien plus que sur les vingt dernières années, ce qui signifie que les dépenses de consommation pourraient rester très résilientes et ainsi soutenir l’économie et l’inflation».

Emploi

Cette force de la consommation est peut-être l’argument qui pousse le FOMC à écarter la possibilité d’une récession en 2023. Par ailleurs, la demande importante de main d’œuvre pourrait inciter les entreprises à limiter leurs licenciements même en cas de difficultés économiques. Un «soft landing» du marché du travail pourrait donc aussi justifier la position rassurante des gouverneurs de la Fed tout en laissant les coudées franches à la banque centrale pour lutter contre l’inflation : son deuxième mandat, la stabilité de l’emploi, étant rempli.

«Jerome Powell s’est positionné contre les économistes de la Fed, remarque Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPR AM. Ces derniers prévoient une récession cette année, tandis que les membres du FOMC demeurent optimistes. Le cycle actuel est peut-être effectivement différent des précédents, avec un atterrissage en douceur du marché du travail qui justifierait qu’une récession soit évitée. Mais il n’est pas impossible non plus que la Fed trouve difficile d’assumer le basculement de l’économie américaine en récession et qu’elle adapte son discours en conséquence».

L’évolution des conditions de crédit sera déterminante. Le plein effet du resserrement devrait se matérialiser à partir de fin 2023. Il semble par ailleurs difficile de concilier un retour de l’inflation à l’objectif sans ralentissement marqué de l’activité, et les marchés l’ont bien compris. Hier, le rendement des Treasuries chutait, les investisseurs achetant ces titres protégeant contre une récession.