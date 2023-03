La coalition de droite de Giorgia Meloni en passe de remporter les régionales à Milan et à Rome

La présidente du Conseil italien et sa coalition étaient lundi soir en passe de remporter les élections des 12 et 13 février dans les deux principales régions italiennes, renforçant l’emprise de la droite dure sur le pays. Le bloc dirigé par Giorgia Meloni devrait évincer l’administration de centre-gauche en place dans le Latium (Rome) avec 50,5% à 54,5% des voix selon les sondages à la sortie des urnes. Il semblait également garder le contrôle de la Lombardie avec 49,5% à 53,5% des votes exprimés. Les deux régions représentent plus d’un quart de la population et d’un tiers du PIB de l’Italie. Ces victoires laisseraient la droite à la tête de 15 des 20 régions italiennes, en plus du gouvernement central. Ce premier test depuis les législatives de septembre confirmerait qu’elle bénéficie toujours d’un fort soutien dans ces régions, malgré un taux de participation historiquement bas (42%). Une grande attention sera accordée à la répartition des votes entre les trois partis : Fratelli d’Italia (Georgia Meloni), Forza Italia (Silvio Berlusconi) et la Ligue (Matteo Salvini).