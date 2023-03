La Chine se prépare à dévoiler ses objectifs économiques

Dimanche marquera un nouveau temps fort pour la politique chinoise. Le Congrès national du peuple (CNP), l’organe législatif suprême de la Chine, et le Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, un corps politique consultatif, se réuniront pour une à deux semaines.

Le CNP, dont les presque 3.000 membres ont un rôle essentiellement symbolique, devrait confirmer l’équipe dirigeante révélée par le Président Xi Jinping lors du dernier Congrès du parti l’an dernier. Li Qiang, qui a contribué à l’ouverture de l’économie chinoise mais a aussi mis en place les confinements très durs de Shanghaï, devrait succéder à Li Kekiang au poste de premier ministre. Ce dernier présentera, en ouverture du CNP, un rapport de travail qui devrait se focaliser sur la relance de l’économie chinoise.



Ambitions

Le CNP sera de fait essentiel pour jauger des ambitions économiques du Parti en 2023 - la cible de croissance y sera notamment fixée. Les analystes sont partagés entre une cible de 5 à 5,5%, ou un objectif de 5,5 à 6%. Le premier cas devrait être atteint grâce au rebond post-pandémie, alors qu’une cible plus ambitieuse requerrait un stimulus budgétaire important. ING, qui table sur le second scénario, estime qu’il «ne sera pas facile à atteindre pour le gouvernement, même si la Chine voit son économie se redresser. Le défi viendra de l’affaiblissement du marché extérieur, qui pourrait affecter les exportations et l’activité manufacturière qui y est liée.» La cible de déficit budgétaire devrait être rehaussée à 3%, contre 2,8% en 2022, tout comme les quotas de financement obligataire des gouvernements locaux, estime la Société Générale. Ces quotas pourraient atteindre 4.000 milliards de yuans (546 milliards d’euros, dont plus de la moitié financeront des projets d’infrastructure), contre 3.650 milliards de yuans en 2022. Le soutien serait donc modéré.

Long terme

Le détail de ce soutien sera aussi précisé : il devrait être fléché vers les dépenses d’infrastructures, les industries de pointe et liées à la transition. Le secteur immobilier et celui des plateformes internet devraient faire partie des sujets abordés, à travers l’accès au financement des promoteurs et les futures évolutions réglementaires pour les secteurs de la nouvelle économie. Enfin, des mesures de soutien à la consommation et aux gouvernements locaux, dont les comptes se sont détériorés durant le Covid, pourraient aussi être prises. Le renouvellement de nombreux postes clés, dont celui de la banque centrale, donnera par ailleurs la visibilité nécessaire aux acteurs domestiques pour prendre des décisions d’investissement.

Des objectifs à plus long terme, comme l’autosuffisance et le changement de modèle économique vers une croissance «de haute qualité» feront partie des thèmes abordés. Des objectifs seront fixés à 2025 et 2035.

Les questions économiques seront loin, toutefois, d’être les seuls sujets de préoccupation du CNP. Selon les médias chinois, le CNP devrait aussi aborder la réorganisation «à grande échelle» de l’Etat et du Parti désirée par Xi, et qui achèvera de cimenter sa position à la tête de la Chine.