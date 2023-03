La Chine réforme sa gouvernance financière

La réunion annuelle du parlement chinois s’est conclue lundi. Le rassemblement de neuf jours a été marqué par la réélection de Xi Jinping pour un troisième mandat de président, une décision sans précédent depuis la fin de l'ère Mao Zedong. Le dirigeant a par ailleurs placé ses alliés, dont le nouveau premier ministre Li Qiang, aux postes clés. Le nouveau gouvernement a cherché à rassurer le secteur privé, maintenant notamment le gouverneur de la banque centrale, Yi Gang, et le ministre des finances, Liu Kun, à leur poste -alors que les règles du Parti prévoyaient leur départ.

Nouveau régulateur financier

Le parlement a également approuvé la plus grande réorganisation du gouvernement depuis 2018, incluant la création d’un nouvel organe de régulation financière, d’un bureau national des données et d’une refonte du ministère des sciences. Le nouveau régulateur financier remplacera l’actuel organisme de surveillance des banques et des assurances et supervisera tous les aspects du secteur financier chinois, à l’exception des marchés de titres, ce afin de concentrer la régulation financière au sein d’un seul organisme.