La Chine adopte une posture attentiste

La Chine révise sa posture contracyclique. Lundi 17 avril, la banque centrale (PBoC) a injecté le plus faible montant de liquidité dans le système bancaire depuis novembre. L’injection nette via le mécanisme de prêts à moyen terme (MLF, qui distribue des prêts à un an aux banques et constitue le principal outil de gestion de la liquidité) a atteint 20 milliards de yuans (2,6 milliards d’euros), tandis que les taux d’intérêts sur ces prêts sont restés stables, à 2,75% – le niveau le plus faible depuis la mise en place du MLF fin 2015. Le jeudi suivant, la banque centrale a maintenu ses taux de prêts préférentiels à un an (LPR, qui fixent les taux auxquels peuvent emprunter les entreprises les plus solides) et ses taux LPR à cinq ans (qui fixent les taux d’emprunt des ménages) à 3,65% et 4,3%, le même niveau depuis huit mois.

Volumes record

La banque centrale avait cependant injecté des volumes record le mois précédent, tout en abaissant le niveau de réserves obligatoires (RRR) des banques d’un dixième de point, à 7,6%. Plus ce taux est bas, plus les banques ont de marge de manœuvre pour prêter à l’économie. Les données n’ont pas déçu : le volume de crédit a progressé de 27% d’un trimestre sur l’autre au premier trimestre 2023, un record depuis début 2020. L’essentiel de la croissance de nouveaux prêts s’est toutefois concentré sur les entreprises, les ménages ayant peu emprunté avec un marché immobilier toujours déprimé. Des retouches sur le RRR ou les taux LPR à cinq ans sont donc envisageables cette année, mais ils seraient marginaux. La PBoC n’a pas mentionné d’ajustement contracyclique, contrairement aux réunions de politique monétaire précédentes, tandis que son gouverneur, Yi Gang, reconduit dans ses fonctions en mars, a indiqué que la politique monétaire serait pour l’essentiel stable cette année.

Un point d’inflexion ? Alors que le bilan des quatre principales banques centrales développées (Fed, BCE, Banque d’Angleterre et Banque du Japon) a diminué de 11,8%, à 21.100 milliards de dollars, entre son point le plus haut atteint en mars 2022 et février 2023, le bilan de la PBoC a progressé de 4% dans l’intervalle, à 5.530 milliards d’euros.

Pour soutenir le redémarrage économique, la Chine devra basculer sur d’autres moteurs. «La PBoC en a fini avec l’assouplissement monétaire, estiment les stratégistes de la Société Générale. L’assouplissement le plus nécessaire pour soutenir la reprise, comme les décideurs politiques l’ont bien compris, est de rétablir une posture pro-croissance et pragmatique.» Charge au Parti de tenir ses engagements en faveur de l’économie pris pendant les deux sessions.