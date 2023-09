La Banque du Japon s’apprête à clarifier sa politique de taux

La réunion de politique monétaire de la Banque du Japon devrait, sauf surprise, déboucher ce vendredi sur un statu quo. Mais la conférence de presse qui suivra la publication de sa décision de politique monétaire pourrait s’avérer riche en enseignements. Les observateurs s’attendent à ce que le gouverneur Kazuo Ueda soit largement interrogé sur sa stratégie de remontée des taux directeurs, qu’il a vaguement esquissée le 10 septembre dernier dans les colonnes du Yomiuri Shinbun.

Dans cette interview, il a déclaré que la BoJ pourrait abandonner sa politique de taux négatifs si elle disposait d’assez de données pour confirmer la hausse conjointe des prix et des salaires. L’inflation semble désormais durablement installée au-dessus de la cible de 2%, et la hausse récente des prix de l’énergie pourrait contrer en partie l’érosion à venir due à l’effet de base. Une grande partie de la stratégie de la BoJ repose sur la bonne volonté des entreprises, qui ont engrangé des profits historiques au deuxième trimestre 2023, avec plus de 31.000 milliards de yens (près de 200 milliards d’euros).

Or, ces gains ne se sont pas encore matérialisés dans les salaires. En juillet dernier, ceux-ci n’ont progressé que de 1,3% en un an glissant, bien en deçà de l’inflation, qui est ressortie à 3,3%. La revalorisation historique obtenue lors des négociations annuelles du printemps («Shunto») pourrait n’avoir été qu’un trompe-l’œil. «Le Shunto 2023 a débouché sur une hausse moyenne des salaires de 3,6%. Mais environ 1,7 point était dû à des ajustements liés à l’ancienneté des salariés», souligne Guillaume Derrien, économiste OCDE au sein de l’équipe de recherche économique de BNP Paribas. Des précisions sur les données que la BoJ compte utiliser pour se décider seraient donc bienvenues.

A lire aussi:

Des doutes sur les objectifs de la BoJ

Le gouverneur va devoir soupeser ses mots après cette interview qui en a surpris plus d’un. L’entame d’un resserrement monétaire apparaît difficile à la vue de la situation économique de l’Archipel. «Une spirale vertueuse prix-salaires n’est toujours pas confirmée. La croissance intérieure a également ralenti récemment, alors que l’impulsion donnée par la réouverture s’estompe, avec des vents contraires potentiels dus à l’affaiblissement de la demande extérieure en provenance de la Chine ou de l’Europe, et à une possible décélération de la croissance aux États-Unis», note Gregor Hirt, directeur des investissements multi-classes d’actifs chez Allianz GI. «Kazuo Ueda a peu de marge de manœuvre et sortir d’une politique d’assouplissement quantitatif en place depuis plus de 20 ans reste délicat», complète Guillaume Derrien.

Les analystes soupçonnent in fine Kazuo Ueda d’avoir surtout voulu défendre la devise japonaise, dont la parité flirte depuis quelque temps avec la barre symbolique de 150 yens pour un dollar. La banque centrale japonaise «semble de plus en plus préoccupée par les effets secondaires négatifs d’une faiblesse excessive du yen, qui devient également impopulaire d’un point de vue politique. Mais ses outils politiques sont limités», écrit Gregor Hirt. Une confirmation par Kazuo Ueda de ses intentions est donc attendue. Une «absence de démenti» serait aussi vue par le marché comme positive, selon les analystes de Deutsche Bank.

Les investisseurs attendent surtout la tenue de la réunion de fin octobre, pour laquelle plusieurs économistes anticipent une levée de sa politique de contrôle de la courbe des taux (yield curve control, YCC), déjà assouplie en juillet. Toutefois, un changement de cap trop brusque demeure risqué pour le potentiel de refinancement du secteur privé d’un des pays les plus endettés au monde. L’absence de liquidité sur les titres d’Etat, en raison de l’implication massive de la banque centrale sur ce marché, pourrait aussi obliger l’institution à trouver une nouvelle méthode pour assouplir la YCC sans la supprimer. «Le marché obligataire réagit nerveusement à chaque inflexion de la BoJ», confirme Guillaume Derrien. Une telle décision aura, en tout cas, des répercussions sur les marchés de dette des autres économies développées, où les investisseurs japonais ont pris l’habitude d’aller rechercher jusqu’ici du rendement.

A lire aussi: