La banque de Norvège opte pour le statu quo

La Norges Bank a, comme prévu par la plupart des consensus, laissé son taux d’intérêt de référence inchangé à 2,75% lors de sa réunion de jeudi, mais a déclaré que le taux directeur devra être augmenté un peu plus pour ramener l’inflation vers l’objectif. Les responsables politiques ont noté qu’il est possible que les prix de l’énergie se révèlent inférieurs aux prévisions précédentes et que les pressions inflationnistes mondiales puissent s’atténuer. «La trajectoire future des taux directeurs dépendra de l’évolution économique. Le taux directeur sera très probablement relevé en mars», a précisé la gouverneure Ida Wolden Bache dans le communiqué. La banque centrale, qui avait été la première à relever ses taux en septembre 2021, a indiqué lors de sa dernière hausse de 25 pb en décembre que ses taux culmineraient autour de 3% cette année.