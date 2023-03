«La Banque d’Angleterre pourrait s’arrêter à 4,25%»

L’Agefi : La courbe des taux euros peut-elle s’inverser plus dans les six mois ?

Sphia Salim (avec Alessandro Infelise Zhou) : La pente devrait s’inverser un peu plus au deuxième trimestre - après une légère pentification d’ici à fin mars. La banque centrale européenne (BCE) devrait rester assez «hawkish», conduisant le marché à valoriser une détérioration économique via des baisses de taux futures (rallye sur le 10 ans) plutôt qu’une révision à la baisse du taux terminal (rallye plus limité sur le 2 ans). Mais les exemples des autres banques centrales et cycles précédents indiquent que la dynamique de courbe peut rapidement s’inverser à l’approche de la dernière hausse. Nous envisageons un début de repentification au troisième trimestre, sans exclure qu’il se produise plus tôt.

La Banque d’Angleterre (BoE) peut-elle arrêter son resserrement plus tôt ?

Sphia Salim (avec Rob Wood) : Oui, nous attendons une autre hausse de 25 pb pour un taux terminal à 4,25%. La BoE a modifié ses prévisions pour signaler qu’elle est proche du taux terminal, que l’inflation est en baisse, et que l’économie est proche de la récession. Nous pensons que l’inflation pourrait s’avérer «sticky» plus tard dans l’année – réduire l’inflation «core» sous 3% sera plus difficile que de passer de 6% à 3%. Avec cette persistance de l’inflation, nous ne nous attendons pas une baisse des taux cette année, mais nos prévisions de deux baisses en 2024 comportent des risques à la hausse.

