La Banque d’Angleterre est contrainte de frapper fort

Les banques centrales sont loin d’en avoir fini avec les hausses de taux. Jeudi, la Banque d’Angleterre (BoE) a même surpris en relevant son principal taux directeur de 50 points de base (pb), à 5%, au plus haut depuis 2008. Lors des dernières réunions, elle l’avait augmenté de 25 pb. La dernière hausse de 50 pb remonte à février dernier. Il s’agit du treizième relèvement depuis qu’elle a démarré son resserrement monétaire fin 2021.

Les économistes anticipaient une hausse, mais de seulement 25 pb, même si la probabilité d’un tour de vis de 50 pb avait augmenté à 50% jeudi matin avant la réunion, dans le sillage d’une inflation supérieure aux attentes en mai. Les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté en mai de 8,7% sur un an, plus que prévu, mais c’est l’inflation core à 7,1%, au sommet depuis mars 1992, qui inquiète le plus la BoE. La hausse de 50 pb a été justifiée par ces pressions inflationnistes. «L'économie se porte mieux que prévu, mais l’inflation reste trop élevée et nous devons y faire face», a déclaré Andrew Bailey, le gouverneur de la BoE.

«Il s’agit d’une décision agressive et probablement nécessaire de la part de la BoE», relève Mike Riddell, gérant chez AllianzGI. Les économistes soulignaient en effet jeudi unanimement que la banque centrale n’avait pas le choix alors que le Royaume-Uni affiche désormais le taux d’inflation le plus élevé parmi les pays développés. Les prix ont commencé à refluer ailleurs, notamment aux Etats-Unis. «Cela montre à quel point le problème de l’inflation est sérieux en raison d’un marché du travail tendu et d’une forte croissance des salaires, précise Ulrike Kastens, économiste Europe. D’autre part, la politique monétaire restrictive n’a pas encore été entièrement transmise à l'économie réelle, notamment en raison de la part plus importante des prêts hypothécaires à taux fixe.»

Cela contraint la BoE à une approche belliciste (hawkish) avec de nouvelles hausses à venir. La progression des salaires, qui reste soutenue compte tenu d’un marché du travail tendu, a également surpris, avec la crainte qu’une boucle prix-salaires ne s’installe. «La montée en flèche de l’inflation de base dans le secteur des services a inquiété Andrew Bailey, car la menace d’un cercle vicieux entre hausse des salaires et hausse des prix se fait de plus en plus pressante», ajoute Gordon Shannon, associé chez TwentyFour AM.

«Il est intéressant de constater que le comité de politique monétaire a été plus aligné que lors des dernières réunions», ajoute Jamie Niven, gérant obligataire chez Candriam. Sept membres ont voté pour la hausse de 50 pb et deux pour un statu quo. «Nous savons que c’est difficile – beaucoup de personnes avec des prêts seront, et c’est compréhensible, inquiets de ce que cela signifie pour eux, a déclaré le gouverneur de la BoE. Mais si nous ne relevons pas les taux maintenant, ce sera pire plus tard. Nous nous engageons à ramener l’inflation à la cible de 2% et prendrons les décisions nécessaires pour y parvenir.»

La BoE n’avait, semble-t-il, d’autre choix que d’anticiper des hausses de taux en relevant d’un seul coup de 50 pb, selon Frederik Ducrozet, responsable de la recherche macro chez Pictet WM, pour garder un peu de crédibilité et éviter un désancrage des anticipations d’inflation. Ainsi, la Banque d’Angleterre semble dire au marché qu’il a la bonne lecture sur la trajectoire à venir des taux. Les prix sur le marché monétaire anticipent une hausse du taux directeur jusqu’à 6% en fin d’année.

Récession inévitable

Les rendements des Gilts (sauf la partie court terme) se sont légèrement détendus après la forte hausse des jours précédents, tandis que la livre sterling faiblissait également. «Le marché laisse entendre que cette hausse va tuer la croissance et réduire l’inflation, et nous pensons qu’il a raison», affirme Mike Riddell. Les prix de l’immobilier vont chuter et la demande de biens de consommation sera affectée par l’augmentation substantielle des mensualités des prêts, selon Jim Leaviss, directeur des investissements obligataires chez M&G. La récession paraît inévitable, contrairement aux prévisions du gouvernement, de la BoE et du FMI. «Il est de plus en plus difficile de voir comment le Royaume-Uni peut éviter une récession dans le cadre du processus de réduction de l’inflation, indique Luke Bartholomew, économiste senior chez abrdn. Et la forte augmentation des taux d’aujourd’hui [jeudi] sera probablement considérée rétrospectivement comme une étape majeure vers cette récession.»

Le message hawkish de la BoE, qui s’ajoute à la hausse également surprise de 50 pb des taux par la Norges Bank jeudi, risque d’orienter les marchés vers une trajectoire de taux plus élevés, plus longtemps, qu’ils ne les voient actuellement. «La BoE fait face au scénario que la Fed et la BCE veulent éviter, d’une boucle prix-salaire, souligne Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital. C’est un scénario inquiétant pour les marchés. Les derniers jours ont d’ailleurs confirmé que le message de l’ensemble des banques centrales reste restrictif. L’inflation persistante oblige les banques centrales à garder le cap avec le risque de taux terminaux plus élevés pendant longtemps.»

