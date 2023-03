La Banque centrale d’Australie poursuit ses hausses de taux

La Banque de réserve d’Australie (RBA) a procédé mardi à une nouvelle hausse de 25 points de base, portant le taux d’intérêt à 3,35 %. Dans les déclarations accompagnant sa décision, la banque centrale a par ailleurs prévenu que l’inflation n’atteindrait toujours pas la cible à mi-2025, restant autour de 3%. Conséquence logique, «le Conseil des gouverneurs prévoit que de nouvelles augmentations des taux d’intérêt seront nécessaires au cours des prochains mois», explique la RBA, loin du consensus de marché. Pour autant, ce retour des indications prospectives sur la politique monétaire doit être remis dans son contexte, selon ING. «La RBA écarte toute perspective d’assouplissement cette année, écrit la banque. Cela aura pour effet de relever les rendements obligataires à long terme et les prévisions de taux à court terme et donnera un coup de pouce au dollar australien. Tous ces éléments resserreront les conditions financières et faciliteront la réduction de l’inflation».