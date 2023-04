La baisse des résultats des entreprises se fait attendre

Comme un signe des temps. A la veille de la nouvelle saison des résultats, pour les investisseurs, le principal risque pour les bénéfices des entreprises n’est plus l’inflation, ni même la croissance. «D’après une étude Bloomberg auprès de professionnels du secteur financier, le facteur de risque le plus important pour la saison des résultats est le durcissement des conditions financières. L’inflation n’arrive qu’en troisième position», écrit dans un tweet Alexandre Baradez, responsable stratégie de marché chez IG France.

La crise des banques régionales américaines, même si le pire semble pour le moment avoir été évité, a marqué les esprits. Les résultats du secteur bancaire au premier trimestre seront tout particulièrement surveillés et notamment la fuite des dépôts de certaines banques au profit des fonds monétaires. Les analystes auront aussi une attention particulière aux provisions sur les créances douteuses, qui avaient fortement augmenté au cours du quatrième trimestre 2022. JPMorgan, Wells Fargo et Citi ouvriront le bal vendredi 14 avril. L’Europe publiera ses premiers résultats deux semaines plus tard.

Révisions en baisse

Après un quatrième trimestre en repli mais un peu meilleur qu’attendu, les analystes ont révisé en baisse leurs prévisions de croissance du premier trimestre cette année pour les entreprises du S&P 500.

Depuis janvier, les anticipations ont été revues en baisse de 7% sur le marché américain. Seules les grandes valeurs de croissance et la technologie échappent à ce mouvement avec une hausse des prévisions pour le premier trimestre de près de 1% au cours des deux derniers mois, l’énergie et le secteur financier accusant les plus fortes baisses. Les discours plus mitigés des dirigeants au moment de la publication de leurs résultats annuels et la perspective d’une récession ont rendu les analystes, qui étaient encore trop optimistes, plus prudents. Ces derniers prévoient désormais une baisse de 6% des résultats du premier trimestre par rapport au même trimestre l’an dernier.

Pour de nombreux stratégistes, cette baisse des résultats devrait être le déclencheur d’un nouveau repli des marchés actions, notamment de Wall Street, d’ici la fin de l’année. C’est le cas de Mislav Matejka, stratégiste chez JPMorgan : «Le premier trimestre a probablement marqué le point culminant des actions pour cette année, et nous nous positionnons pour la récession au second semestre avec une prudence croissante sur les cycliques, les valeurs bancaires et la ‘value’». Pour Michael Wilson, stratégiste chez Morgan Stanley, la baisse des résultats devrait provoquer une nouvelle correction sur les marchés actions qui ont rebondi depuis le creux lié aux tensions sur les banques, et sont redevenus chers en relatif aux Etats-Unis notamment. Mais à court terme une poursuite du rebond n’est pas totalement exclue avec la publication des résultats.

Décalage avec les perspectives économiques

«La baisse continue des prévisions bénéficiaires contraste fortement avec le niveau élevé des surprises économiques à la hausse avec lesquelles elles ont été bien corrélées historiquement», souligne Binky Chadha, stratégiste chez Deutsche Bank. Depuis le début de l’année, les perspectives de croissance ont été revues en hausse aux Etats-Unis comme en Europe tandis que la Chine profite de la réouverture de son économie. Pour Deutsche Bank, les bénéfices des entreprises américaines devraient avoir limité leur baisse à 1,8% sur un an. Surtout, les résultats des trois premiers mois de l’année progresseraient de 5% (corrigé des effets de saisonnalité) en rythme trimestriel et de 3,8% hors entreprises du secteur de l’énergie et provisions pour créances douteuses des banques. Ce serait la première progression séquentielle depuis début 2022.

Deutsche Bank anticipe une amélioration de la dynamique bénéficiaire, qui resterait négative sur un an mais redeviendrait positive en rythme trimestriel, pour la tech, les cycliques et les défensives. En revanche, les banques pourraient décevoir avec un niveau de provisions élevé tandis que le secteur de l’énergie sera affecté par la baisse des prix du pétrole et du gaz.

Des surprises bénéficiaires positives pourraient permettre au marché de poursuivre son rebond. L’indice S&P 500 est en retard par rapport à la plupart des autres marchés cette année avec un gain de 7%. Binky Chadha rappelle que lors des trois dernières saisons de publication des résultats, le marché a nettement rebondi et qu’en moyenne celui-ci progresse de l’ordre de 2% pendant ces périodes, à 80% du temps. La faible exposition des investisseurs aux actions, notamment au marché américain sur lequel les positions nettes vendeuses sont au plus haut depuis 2011, offre un soutien non négligeable.

Mais au-delà du premier trimestre, les analystes semblent encore trop optimistes. Ils ne prévoient qu’une baisse de 1% des bénéfices des entreprises du S&P 500 sur l’ensemble de l’année et une croissance de 1% de celles de l’indice Stoxx 600 en Europe.

Alors que les prévisions pour les trois premiers mois de l’année ont été revues en nette baisse dans le sillage des résultats du quatrième trimestre 2022, celles des trois trimestres suivants ont été relevées, pour prendre en compte l’amélioration relative des perspectives économiques. Les analystes tablent par ailleurs sur un maintien des marges au niveau élevé actuel.

Mais pour l’Europe, les bénéfices devraient baisser de 5% cette année sur la base d’une croissance mondiale de 2,7%, selon Emmanuel Cau, stratégiste chez Barclays. La forte dispersion des prévisions des analystes témoigne d’un degré d’incertitude élevé, exacerbée par les récentes craintes sur le secteur bancaire. Une dispersion identique à celle constatée pendant les périodes de crise : en 2008 et en 2020.