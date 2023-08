La baisse des prix de l’immobilier britannique est la pire depuis 2009

Les prix de l’immobilier résidentiel britannique ont poursuivi leur repli en juillet, enregistrant la baisse la plus forte sur un an depuis 2009. Par rapport à juillet de l’année dernière, le prix moyen des logements a reculé de 3,8% après une baisse annuelle de 3,5% en juin, a déclaré le spécialiste des prêts immobiliers Nationwide. Les prix ont reculé de 0,2% par rapport juin. Ce repli est conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters.

L’enquête fait écho à d’autres indicateurs du marché du logement qui montrent cette faible activité causée par la hausse des taux d’intérêt. La Banque d’Angleterre (BoE) a porté ses taux directeurs à 5% en un an et demi, et devrait encore les relever ce jeudi, ce qui a poussé les taux d’emprunts hypothécaires au-dessus de 6 %. Cette hausse des taux réduit la capacité des acheteurs. Robert Gardner, économiste en chef chez Nationwide, calcule que les intérêts des emprunts représentent désormais 43% des revenus contre 32% il y a un an pour un acheteur avec un apport de 20%.

Poursuite de la baisse

Cette situation critique fait dire à bon nombre de spécialistes que le marché devrait continuer de s’ajuster à la baisse, les hausses de taux de la BoE depuis la fin de 2021 n’ayant pas produit tous leurs effets sur l’économie. D’autres comme Robert Gardner pensent que cette baisse devrait être limitée grâce à la baisse des prix des logements à une hausse du pouvoir d’achat avec le recul de l’inflation et grâce à un marché du travail solide. Lundi, des données publiées par la BoE ont montré une augmentation surprise des octrois de prêts hypothécaires en juin.

A lire aussi: