Evergrande fait de nouveau défaut sur des obligations en yuans

Nouveau coup dur pour China Evergrande. Au lendemain du report d’une réunion avec ses créanciers et de l’annonce de son impossibilité d’émettre de nouveaux emprunts, le promoteur chinois n’a pas honoré le remboursement d’une obligation en yuans. La principale filiale du groupe, Hengda Real Estate Group, n’a pu rembourser le principal et les intérêts d’une obligation émise en 2020 et arrivant à échéance le 25 septembre de 4 milliards de yuans (520 millions d’euros), a-t-elle annoncé dans un communiqué à la Bourse de Shenzhen. La société a précisé qu’elle recherchait activement une solution avec les détenteurs de ces titres le plus rapidement possible qui garantisse leurs intérêts. Cette filiale avait déjà manqué le remboursement d’une obligation en mars dernier. L’action China Evergrande a de nouveau chuté mardi de 8% à la Bourse de Hong Kong ajoutant au repli de 22% lundi.

Ce weekend, le promoteur chinois, dont les difficultés symbolisent depuis près de deux ans la crise immobilière dans le pays, a annoncé, coup sur coup, le report d’une réunion avec ses créanciers puis l’impossibilité d’émettre de nouveaux emprunts. De quoi compliquer encore davantage le processus de restructuration de sa dette.

La réunion avec les créanciers, prévue lundi et mardi, ne pouvait se tenir, selon les dirigeants du promoteur, en raison de données de ventes inférieures aux prévisions, ce qui modifie les hypothèses retenues dans le cadre de la restructuration de la dette. «Depuis la date de l’annonce (des termes de la restructuration le 22 mars 2023), les ventes du groupe ne se sont pas déroulées comme prévu par la société, indique-t-elle. Sur la base de la situation actuelle de la société et des consultations avec ses conseillers et créanciers, la société considère qu’il est nécessaire de réévaluer les termes de la restructuration proposée pour répondre à la situation objective de l’entreprise et aux demandes des créanciers.» La société n’a pas communiqué de nouvelle date.

Par ailleurs, en raison d’une enquête du régulateur concernant la filiale Hengda Real Estate, la société a indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’émettre de nouveaux emprunts, ce qui freine également la restructuration, dont les différentes options prévoient l’émission de nouvelles obligations. Pour ne rien arranger, deux anciens dirigeants du groupe ont été arrêtés par la police une semaine après l’arrestation de salariés de sa filiale de gestion de patrimoine.

Risque de liquidation

Fin août, Evergrande avait déjà dû décaler la réunion avec ses créanciers, après la reprise en forte baisse (-78,8%) de son action après des mois de suspension. La société cherche à convaincre une partie d’entre eux (représentant 15 milliards de dollars sur les 32 milliards d’obligations offshore, et dites Class C) d’adhérer à son plan de restructuration (il n’a jusque-là obtenu que 30% de vote favorable). Lors de la présentation du plan de restructuration en mars les autres créanciers (Class A) l’avaient approuvé à hauteur de 77%, soit plus que les 75% nécessaires. Le temps est compté pour le promoteur qui doit présenter ses nouvelles options avant fin octobre alors qu’un tribunal pourrait décider de la liquidation du groupe. Le pire des scénarios pour les créanciers (valeur de recouvrement de 3,4% contre 22,5% dans le cas de la restructuration, selon une analyse de Deloitte) et pour les autorités chinoises.

Cette nouvelle péripétie n’est qu’un épisode supplémentaire qui ne fait qu’accroître la méfiance des investisseurs vis-à-vis du secteur mais aussi des potentiels acheteurs chinois juste avant une semaine cruciale pour les ventes immobilières en Chine : la semaine de congés de la Golden Week. Cela fragilise aussi les mesures de relance du secteur prises par Pékin ces dernières semaines, d’autant qu’à Evergrande s’ajoutent les difficultés de China Ocean Holdings tandis que le géant Country Garden lutte pour éviter de faire défaut.

A lire aussi: