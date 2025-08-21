- Banque centrale
- Tribune
Enfin une rentrée sous le signe des politiques monétaires !
Après une première moitié d’année dominée par les débats sur les tarifs douaniers et les incertitudes politiques, c’est presque un soulagement de voir la lumière se tourner vers les politiques monétaires et leurs rationnels économiques. Pour les banques centrales de la planète, la rentrée s’effectue cette semaine à Jackson Hole. Cet événement, que Jerome Powell présidera pour la dernière fois, précède de moins d’un mois la série cruciale de décisions monétaires que prendront quatre des grandes banques centrales entre le 11 et le 19 septembre – par ordre chronologique : la Banque Centrale Européenne (BCE), la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque d’Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ).
Ces banques centrales sont à des stades différents de leur cycle monétaire. La BCE s’approche de la fin de son cycle baissier, après huit baisses de taux en un peu plus d’un an ; la Fed et la BoE débutent à peine leur phase de détente ; tandis que la BoJ amorce un tournant historique, avec ses premières hausses de taux en près de deux décennies. Les enjeux pour les mois à venir sont donc multiples.
La Fed : jongler entre stabilité des prix et plein emploi en affirmant son indépendance
Le défi principal de la Fed est de choisir le bon moment pour reprendre sa baisse des taux, interrompue en début d’année. Cette décision s’avère complexe, avec un double mandat — stabilité des prix et plein emploi — à concilier dans un contexte où l’inflation reste au-dessus de la cible et que le marché du travail montre signes de faiblesse. L’impact tardif des tarifs douaniers sur les prix domestiques et celui de la baisse de l’immigration sur les salaires entretiennent l’incertitude sur les perspectives d’inflation.
Cerise sur le gâteau : le renouvellement du Chairman de la Fed dans moins d’un an ajoute une épaisseur politique inédite à la prise de décision. Pour l’heure, le fléau de la balance penche en faveur d’une baisse des taux en septembre. Le discours de Jerome Powell ce vendredi en ouverture de Jackson Hole pourrait en dire davantage.
La BoJ : confirmer le tournant monétaire sans fragiliser le système financier
La Banque du Japon traverse une phase inédite. Alors que les taux étaient tombés à zéro depuis 2008, elle a initié cette année un cycle haussier — le premier depuis 2006. La BoJ doit maîtriser une inflation sous-jacente historiquement élevée (3,4% en juin) tout en évitant de déstabiliser un système financier habitué à une politique ultra-accommodante depuis des décennies.
A lire aussi: La Banque du Japon garde ses taux inchangés mais laisse planer une hausse en 2025
Le risque survient notamment des taux longs, qui ont atteint 1,6%, un plus haut depuis 2009. Face à ces tensions, la BoJ freine la réduction de son bilan (120% du PIB, un record parmi les pays de l’OCDE). Elle même détient 45% de la dette publique japonaise, les banques et autres intermédiaires financiers japonais en détiennent 42%. Des pertes liées au virage monétaire seraient donc très largement domestiques. La BoJ augmentera-t-elle encore les taux directeurs ? Le marché ne l’exclut pas totalement, mais reste sceptique.
La BoE : décrypter le marché du travail pour ne pas desservir l’économie
La Banque d’Angleterre doit encore trouver le juste équilibre dans la conduite de sa politique monétaire, au cœur d’un marché du travail difficile à analyser. L’inflation sous-jacente est remontée à 3,8% en juillet. Le marché du travail entretient toujours l’inflation au Royaume-Uni.
Des signes de retournement sont pourtant là : le nombre d’emplois vacants a fortement baissé et le taux de chômage est remontée cette année. Pour autant, les salaires ne ralentissent pas (+5,5% sur un an). Ils réaccélèrent même fortement dans le secteur public et la construction, et leur croissance en termes réels reste bien supérieure à la productivité. Normalement, un retournement du marché du travail précède le recul de l’inflation. Cette fois, les signaux sont brouillés. Brexit oblige ? Cette complexité retarde la baisse des taux BoE. Peu anticipent la prochaine dès le mois de septembre, la majorité la prévoyant plutôt pour le quatrième trimestre.
La BCE : guider les anticipations de marchés avant le grand choc fiscal allemand
Du côté de la BCE, la grande question demeure : faut-il poursuivre la baisse des taux, comme le réclame une partie des marchés, ou pas ? L’inflation a retrouvé son objectif de 2%, et la demande interne a été plus dynamique qu’attendu au premier semestre. Sur un cycle de Beveridge, le marché du travail européen reste plus proche de celui des États-Unis (baisse des emplois vacants sans hausse du taux de chômage) que celui du Royaume-Uni.
A lire aussi: La BCE a des difficultés à se projeter sur la suite
Par ailleurs, le puissant stimulus budgétaire allemand devrait amener la croissance au-dessus de son potentiel et contribuer positivement à l’inflation. Autre aspect : si on s’en tient à la forte reprise du crédit immobilier (79 mds EUR de nouveaux prêts sur les six premiers mois de 2025 contre 28 mds sur les douze mois de 2024), on pourrait penser que les taux directeurs sont déjà accommodants. La BCE se prépare donc à confirmer son positionnement en septembre, et il n’est pas impossible que ses projections révisées conduisent les marchés à revoir leurs attentes de baisse pour la fin d’année.
Une convergence des taux, mais des taux de change toujours indécis
On s’attend donc à une convergence relative des taux courts: la Fed et la BoE réamorceront prudemment leur détente, tandis que la BoJ et la BCE devraient maintenir une posture plus stable. Cette convergence devrait normalement provoquer une réaction sur les marchés des changes. Mais les incertitudes politiques américaines ont amené tellement de distorsions sur ce marché, qu’il n’est pas certain que la convergence des taux d’intérêt se traduisent par une évolution significative des taux de change dans les prochains mois.
Plus d'articles du même thème
-
La BCE laisse de nouveau ses taux directeurs inchangésComme en juillet, la Banque centrale européenne maintient son principal taux à 2% après l'avoir divisé par deux en un an.
-
La justice bloque provisoirement la destitution de la gouverneure de la FedUne juge fédérale a estimé que le président Donald Trump ne peut pas licencier Lisa Cook par une simple lettre et sur la base d’allégations pour fraude qui n’ont tien à voir avec l’exercice de ses fonctions.
-
Les gestionnaires changent leurs vues sur les taux directeursLes prévisionnistes sondés par L’Agefi ont davantage touché à leurs prévisions de taux début septembre que début juillet. Ils repoussent la dernière baisse de la Banque centrale européenne à la fin de l’année plutôt qu’en septembre, et voient la Fed relancer prochainement son assouplissement, en parallèle d’une repentification de la courbe.
Sujets d'actualité
ETF à la Une
BNP Paribas AM se dote d’une gamme complète d’ETF actifs
- Boeing essaie de contourner la grève en cours dans ses activités de défense
- Revolut s’offre les services de l’ancien patron de la Société Générale
- Le rachat de Mediobanca menace la fusion des gestions de Generali et BPCE
- Zucman contre Mistral, la France qui perd et la France qui gagne
- La perspective d'une rotation d'actifs chez Safran satisfait les investisseurs
Contenu de nos partenaires
-
PATRIMOINE
Le sujet de l’impôt sur l’héritage à nouveau sur la tableL’étude « La Roue de la fortune » que vient de publier la Fondation Jean-Jaurès compile les données sur la manière dont les patrimoines se construisent et se transmettent en France en dénonçant les inégalités. Au moment où la France s’apprête à connaître la plus importante transmission de richesses de son histoire : plus de 9 000 milliards d’euros devraient changer de mains au cours des quinze prochaines années
-
États-Unis : les salariés Sud-Coréens de Hyundai-LG arrêtés sont attendus dans leur paysSéoul - Des centaines de Sud-Coréens qui avaient été arrêtés sur le chantier d’une usine de batteries par la police américaine de l’immigration sont attendus vendredi dans leur pays, après cet épisode qui selon Séoul risque d’entraver ses futurs investissements aux Etats-Unis. L’arrestation le 4 septembre de 475 personnes, essentiellement des Sud-Coréens, travaillant sur un projet du groupe Hyundai-LG dans l’Etat américain de Géorgie (est) a provoqué des tensions entre Washington et Séoul, de proches alliés aux relations commerciales étroites. Après plusieurs jours de tractations, un Boeing 747 de Korean Air a décollé jeudi matin d’Atlanta avec 316 Sud-Coréens et 14 salariés originaires d’autres pays à bord. Il doit atterrir dans l’après-midi à Séoul. «Tout s’est bien passé à Atlanta», a déclaré un représentant du ministère des Affaires étrangères à l’AFP, «l’avion est parti comme prévu avec le bon nombre de passagers». Le raid de la police de l’immigration (ICE) constituait l’opération la plus importante jamais réalisée sur un seul site dans le cadre de la campagne d’expulsion d’immigrés orchestrée par le président Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier. Les salariés arrêtés ne disposaient probablement pas d’un visa les autorisant à effectuer des travaux de construction, ont relevé des experts. Le président sud-coréen Lee Jae-myung s’est néanmoins dit «perplexe» jeudi sur ces arrestations. Il les a expliquées par des «différences culturelles», expliquant qu’en Corée du Sud, les infractions mineures semblables touchant des ressortissants américains ne sont pas considérées comme «un problème sérieux». Cette affaire pourrait avoir un «impact significatif sur les décisions d’investissement futures, en particulier lors de l'évaluation de la faisabilité d’opérations directes aux Etats-Unis», a-t-il prévenu. Main d’oeuvre qualifiée L’opération anti-immigration, au cours de laquelle les employés sud-coréens ont été enchaînés et menottés, a provoqué la stupéfaction dans la quatrième économie d’Asie. La Corée du Sud est un allié clé de Washington pour la sécurité dans le Pacifique qui a promis récemment d’investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis pour éviter des droits de douane américains très élevés sur ses exportations. La confédération KCTU réunissant les principaux syndicats sud-coréens a réclamé des excuses de Donald Trump, appelant Séoul à suspendre son plan d’investissements aux Etats-Unis. Le président américain avait finalement renoncé à expulser ces professionnels mais Séoul a décidé de les rapatrier car ils sont «en état de choc», a précisé le chef de la diplomatie Cho Hyun. Ce dernier s’est rendu spécialement à Washington cette semaine pour négocier une sortie de crise, Séoul veillant en particulier à ce que les travailleurs ne subissent aucune répercussion s’ils souhaitaient retourner aux États-Unis. Ces arrestations mettent en évidence les contradictions de l’administration Trump, qui «fait venir des usines de production à grande échelle tout en négligeant de former les travailleurs locaux», estime Kim Dae-jong, professeur de commerce à l’université de Sejong. Le président sud-coréen a expliqué que, pour les entreprises de son pays, les techniciens qualifiés étaient «essentiels» lors de l’installation des infrastructures, des équipements et des usines. «La main-d’oeuvre nécessaire n’existe tout simplement pas localement aux Etats-Unis,» a-t-il souligné. Selon des sources industrielles interrogées par l’AFP, il est courant de contourner les règles en matière de visas afin de faire venir cette main-d'œuvre et éviter les retards dans les projets. La construction de l’usine ciblée par le raid est, elle, désormais retardée de quelques mois, a indiqué Jose Munoz, le PDG de Hyundai. «Nous devons chercher des personnes pour reprendre ces postes. Pour la plupart, elles ne sont pas aux Etats-Unis», a-t-il justifié. L’entreprise LG Energy Solution, dont 47 employés ont été arrêtés aux côtés de 250 personnes travaillant pour un sous-traitant, a de son côté promis d’apporter son soutien aux employés rapatriés, dans un dans un communiqué à l’AFP. Claire LEE © Agence France-Presse
-
État palestinien : l'ONU se penche sur la "déclaration de New York", écartant le HamasNations unies - L’Assemblée générale de l’ONU se prononce vendredi sur la «déclaration de New York» visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas. Alors qu’Israël fustige depuis près de deux ans l’incapacité de l’Assemblée -- et du Conseil de sécurité -- à condamner les attaques sans précédent du mouvement palestinien du 7 octobre 2023, le texte préparé par la France et l’Arabie saoudite est clair. «Nous condamnons les attaques perpétrées le 7 octobre par le Hamas contre des civils» et «le Hamas doit libérer tous les otages» détenus à Gaza, dit-il. Mais la déclaration, qui avait déjà été co-signée en juillet par 17 Etats, dont plusieurs pays arabes, lors de la première partie d’une conférence de l’ONU sur la solution à deux Etats, va plus loin. «Dans le contexte de l’achèvement de la guerre à Gaza, le Hamas doit cesser d’exercer son autorité sur la bande de Gaza et remettre ses armes à l’Autorité palestinienne, avec le soutien et la collaboration de la communauté internationale, conformément à l’objectif d’un Etat de Palestine souverain et indépendant.» Ce texte a déjà récemment été endossé par la Ligue arabe, une décision saluée par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, comme «une étape majeure dans l’isolement international et régional du Hamas». «Nous espérons le voir adopté à une très large majorité par l’Assemblée» vendredi, a commenté une source de la présidence française, qui voit cette déclaration comme le socle du sommet que Paris et Ryad co-présideront le 22 septembre à l’ONU à New York, où le président Emmanuel Macron a promis de reconnaître l’Etat palestinien. «Bouclier» contre les critiques «Le fait que l’Assemblée générale soutienne enfin un texte qui condamne le Hamas directement est important», même si les Israéliens diront que «c’est bien trop peu et bien trop tard», a souligné Richard Gowan, de l’International Crisis Group. Grâce à ce texte, les pays qui soutiennent les Palestiniens pourront «rejeter les accusations israéliennes selon lesquelles ils cautionnent implicitement le Hamas», a-t-il déclaré à l’AFP. Et cela «offre un bouclier contre les critiques d’Israël» à ceux qui s’apprêtent à reconnaître l’Etat palestinien». A la suite du président Macron, plusieurs pays ont annoncé qu’ils reconnaîtraient l’Etat palestinien lors de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU qui s’ouvre le 22 septembre. Ce processus est vu comme un moyen supplémentaire de faire pression sur Israël pour mettre un terme à la guerre à Gaza, déclenchée par les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. La «déclaration de New York» soumise à l’Assemblée vendredi plaide d’ailleurs aussi pour la «fin de la guerre à Gaza» et un «règlement juste, pacifique et durable du conflit israélo-palestinien reposant sur une mise en oeuvre véritable de la solution à deux Etats». Une position habituelle de l’Assemblée. Dans la perspective d’un futur cessez-le-feu, elle évoque également le déploiement d’une «mission internationale temporaire de stabilisation» à Gaza, sous mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, pour protéger la population, soutenir le renforcement des capacités de l’Etat palestinien et apporter des «garanties de sécurité à la Palestine et à Israël». Environ trois-quarts de 193 Etats membres de l’ONU reconnaissent l’Etat palestinien proclamé par la direction palestinienne en exil en 1988. Mais après près de deux ans de guerre dans la bande de Gaza ravagée, l’extension de la colonisation israélienne en Cisjordanie et les velléités de responsables israéliens d’annexer ce territoire occupé, la crainte que la création d’un Etat palestinien soit physiquement impossible gagne du terrain. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyhu, a lui été très clair: «Il n’y aura pas d’Etat palestinien», a-t-il affirmé jeudi. Et son allié américain avait déjà annoncé que le président palestinien, Mahmoud Abbas, ne serait pas autorisé à venir à New York. Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS © Agence France-Presse