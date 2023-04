Disney panade

Les petits-enfants de Nelson Peltz auraient-ils peu apprécié Avalonia, l’étrange voyage, le dernier film d’animation de Disney ? Toujours est-il que le fondateur du fonds activiste Trian Fund Management a décidé de s’attaquer à Mickey. L’investisseur réputé pour avoir fait plier des géants mondiaux comme Procter & Gamble ou Unilever a déposé des documents à la Securites and Exchange Commission pour obtenir un siège au conseil d’administration du groupe Disney, dont il détient 0,5 %. Il reproche notamment à la firme d’avoir raté la succession de Bob Iger à la tête du groupe, revenu aux manettes en urgence en novembre dernier, et d’être globalement en crise avec un cours de Bourse au plus bas. Son site baptisé « Restore the Magic » résume ses critiques. Sans le renfort des Jedi ou des Avengers, gageons que la suite ne relèvera pas du conte de fées.