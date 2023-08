Deux élections sous haute tension se profilent en Equateur et en Argentine

Le président équatorien Guillermo Lasso a décrété 60 jours d’état d’urgence après l’assassinat mercredi de Fernando Villavicencio, l’un des huit candidats à l’élection présidentielle anticipée qui se déroulera ce dimanche 20 août. Ce dernier, un ancien journaliste devenu député qui prévoyait dans son programme de revoir certains contrats pétroliers et miniers et de combattre les cartels de la drogue, arrivait deuxième dans les sondages derrière la candidate socialiste Luisa Gonzalez, soutenue par l’ancien président en exil Rafael Correa. Il devançait l’économiste et homme d’affaires franco-équatorien passé par la Légion étrangère Jan Topic. Celui-ci, dont le programme sécuritaire plaît dans un contexte d’explosion de la violence ces dernières années, pourrait bénéficier de cet événement. Aucun candidat ne serait en mesure de remporter l’élection au premier tour. Un deuxième scrutin devrait donc avoir lieu le 15 octobre.

La décision de Guillermo Lasso de dissoudre le Congrès pour éviter d’être destitué pour des faits de corruption, notamment avec un cartel albanais, a provoqué cette élection anticipée. La détérioration du climat politique cette année a entraîné un effondrement de la valeur des obligations libellées en dollar qui s’échangent pour les plus liquides autour de 35% du pair à échéance 2035 et 50% à 2030 et des rendements de 23% et 29%, respectivement, soit des primes de 20 points et plus par rapport à la dette du Trésor américain. La crainte pour les investisseurs de voir un nouveau pays d’Amérique latine basculer à gauche, et de perdre l’un des derniers dirigeants pro-marchés dans la région, a exacerbé les mouvements sur ces titres.

Election anticipée

Au-delà des faits de corruption qu’il nie, Guillermo Lasso a réussi à redresser le pays après le choc de la pandémie de Covid et à améliorer ses finances publiques avec une croissance de 2,9% en 2022 et anticipée en 2023, selon le Fonds monétaire international, et un solde budgétaire devenu positif en 2022.

L’inflation reste sous contrôle à 2,1% et est attendue à 3% sur l’ensemble de l’année. En 2020, le paysa négocié une facilité auprès du FMI de 6,5 milliards de dollars sur un peu plus de deux ans, dont la dernière tranche a été versée en décembre dernier. Il a récemment bouclé un échange de dette, mais sa dette de marché s’élève encore à 16 milliards de dollars.

L’Equateur est un multirécidiviste des défauts avec 11 faillites depuis son indépendance en 1830, plus que l’Argentine. Toutefois, la dette de l’Equateur semble désormais très nettement décotée et pourrait avoir atteint un point bas, estiment certains stratégistes sur ces marchés. Parmi eux figurent ceux de JP Morgan : «aux niveaux actuels, la barre semble élevée pour une nouvelle sous-performance alors que le risque de hausse est élevé», soulignaient-ils dans une note avant l’assassinat d’un des candidats à la présidentielle, qui a ravivé les craintes au sujet du contexte politique et sécuritaire dans le pays.

D’autres élections auront lieu le même jour au Guatemala. Mais avant cela, c’est le processus électoral jusqu’aux prochaines présidentielles qui va débuter dimanche 13 août dans la deuxième économie de la région, l’Argentine. Le premier tour du scrutin présidentiel, auquel ne participera pas le président sortant Alberto Fernandez compte tenu de son bilan économique, se tiendra le 22 octobre. Mais avant cela ont lieu des primaires ce weekend, au cours desquelles les candidats de chaque parti se départagent et qui permettent d’avoir une idée des forces en présence. A l’issue du vote, les résultats de tous les partis sont en effet agrégés.

Conservateurs en tête

Pour l’heure, le parti conservateur d’opposition est légèrement en tête des sondages devant les péronistes, actuellement au pouvoir, et qui pourraient être représentés par l’actuel ministre de l’Economie Sergio Massa. Quel que soit le gagnant, il héritera d’une situation économique désastreuse avec une inflation de 116% en juin dernier, au plus haut depuis 30 ans, et une devise en chute libre de 60% sur le marché noir malgré les contrôles des changes. Alberto Fernandez était parvenu à un accord sur 7,5 milliards de dollars d’aides auprès du FMI, mais sa politique de changes et le financement du déficit budgétaire par la banque centrale ont été trop coûteux, notamment avec une chute des réserves de changes.

Si l’opposition arrive au pouvoir, elle promet de rétablir les comptes publics en réduisant les dépenses, notamment des subventions aux carburants. Une dévaluation est aussi nécessaire. Autant de mesures qui devront toutefois être prises avec prudence, au risque de provoquer un choc encore plus brutal, et la défiance des électeurs, dont 20% sont tentés par des solutions alternatives. L’ancien président pro-marchés Mauricio Macri avait usé des mêmes recettes, sans parvenir à contrer l’inflation et à redresser le pays.

