Deutsche Bank est la cible de critiques réglementaires

Frédérique Garrouste

Risque. Suite à son enquête triennale publiée en octobre dernier sur les risques des marchés des changes et des dérivés de taux d’intérêt de gré à gré, la Banque des règlements internationaux (BRI) identifie des sujets nouveaux de surveillance. En change, l’institution montre que, chaque jour, 2.200 milliards de dollars de transactions de change sont exposés à un risque de règlement. Ces montants sont en hausse par rapport à il y a trois ans (1.900 milliards) et représentent environ un tiers des volumes de change livrables totaux. L’étude pointe également la croissance des emprunts en dollars et notamment les emprunts hors bilan, qui sont contenus dans une opérations de swap de change, de swap de devises ou de change à terme. Un acteur va alors, par exemple, emprunter des dollars et prêter des euros au comptant et s’engager à rembourser les dollars et recevoir des euros à l’issue de l’opération. En croissance, ces dettes, enregistrées hors bilan, sont estimées à 26 milliers de milliards de dollars pour les acteurs non bancaires hors Etats-Unis, ce qui pose un risque de liquidité. Au total, en incluant les dettes des acteurs américains et bancaires, les encours atteignent 80 milliers de milliards de dollars, plus que l’encours combiné des bons du Trésor, du repo et du papier commercial américain. La BRI rappelle la fragilité de la liquidité sur le marché des swaps de change, comme les crises de 2008 et de 2020 l’ont montré, les banques centrales ayant dû apporter leur soutien sans claire vision des emprunteurs.