Bruxelles est la lanterne rouge des places boursières européennes

Le rattrapage dont ont bénéficié les actions européennes dans les premiers mois de 2023 n’a pas profité à tous les marchés. Si la plupart des indices sont dans le vert depuis le début de l’année, et affichent même, pour certains, des gains à deux chiffres (Euro Stoxx 50, +11,7% par exemple), le Bel 20, l’indice phare de la Bourse de Bruxelles, non seulement est dans le rouge, mais affiche l’une des pires performances parmi l’ensemble des marchés boursiers mondiaux.

Le benchmark belge cède 5,3% depuis janvier, avec 14 valeurs dans le rouge. Seules les actions thaïlandaises (indice SET) et les actions chinoises cotées à Hong Kong font pire, avec des pertes de 10,7% et 7,2% respectivement. Après avoir chuté de 21% entre fin 2021 et octobre 2022, l’indice avait repris 15% jusqu’à son pic cette année avant de rechuter. «Le Bel 20 est un indice peu diversifié, il n’y a donc pas le droit à l’erreur», relève Vincent Juvyns, stratégiste chez JPMorgan AM, qui note que cette sous-performance reflète celle, plus globalement, des secteurs ou thématiques délaissés cette année par les investisseurs.

Le marché belge est tiré vers le bas par les valeurs défensives – qui pèsent un tiers de l’indice, dont le groupe d’utilities Telia (-16% et 3,6% de l’indice) –, les holdings (dont GBL, qui pèse 6,5%) et l’immobilier. Ce dernier secteur, pénalisé par la hausse des taux et un lourd endettement, pèse 9% de l’indice. Même si WDP (logistique) résiste, avec une baisse de seulement 0,5%, Aedifica et Cofinimmo font partie des plus fortes baisses du Bel 20 cette année, à -20,5% et -17,3%.

Un autre secteur pesant lourd dans la performance est celui des matières premières (13% de l’indice), affecté par la baisse des cours des commodities, comme sur l’ensemble des autres marchés. L’indice FTSE 100 à la Bourse de Londres, qui est très international, avec une forte pondération de valeurs matières premières, est aussi dans le rouge depuis le début de l’année. A la Bourse de Bruxelles, le groupe Umicore accuse la pire performance de l’indice, à -26%, depuis le début de l’année, expliquant un quart de la baisse du Bel 20.

Le groupe télécoms Proximus, qui a perdu les trois quarts de sa valeur en un peu plus de deux ans, enregistre la deuxième pire performance cette année, avec une baisse de près de 22%. Les investisseurs s’inquiètent pour la rentabilité de l’entreprise dans un marché plus concurrentiel avec une forte hausse des coûts. L’opérateur belge sous-performe le secteur en Europe. La plus forte pondération de l’indice, le brasseur AB InBev, qui pèse 12,6% et perd plus de 9% depuis le début de l’année, explique aussi un quart de la baisse du Bel 20 depuis mi-avril, quand le brasseur a fait l’objet d’un boycott aux Etats-Unis.

Même si, parmi les valeurs dans le vert, KBC (+6,8%), Solvay (+7,2%) et UCB (+8%), qui est la meilleure performance de l’indice, font partie des plus grosses pondérations, ce n’est pas suffisant pour inverser la tendance. Avec une capitalisation boursière de 102 milliards d’euros, contre plus de 1.600 milliards de flottant pour le CAC 40, et des volumes quotidiens de 6 millions d’euros en moyenne sur un an, contre près de 75 millions pour le CAC 40 et plus de 350 millions pour l’Euro Stoxx 50, selon Bloomberg, la place bruxelloise reste un marché de petite taille. Son indice phare n’attire pas les fonds indiciels, qui font aujourd’hui l’essentiel des volumes.