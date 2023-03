Allfunds reste silencieux sur Euronext

Juan Alcaraz, le fondateur et directeur général d’Allfunds n’y a pas été par quatre chemins. La plateforme espagnole de distribution de fonds a beau être officiellement depuis trois jours sous le coup d’une offre «non sollicitée " d’Euronext et que le conseil d’administration étudie toujours, mais il n’en dira pas plus et demande aux journalistes et analystes présents de ne poser aucune question puisqu’il n’y répondra pas. Dont acte. La conférence s’est dont bornée à la publication des résultats annuels de 2022 comme

prévu.

Seule petite consolation, un peu plus de détails sur l’acquisition de MainStreet annoncée l’année dernière et qui a été bouclée le 17 février 2023. Le groupe espagnol a pris exactement 65% de la société basée à Londres et spécialisée dans les données extra-financières. Elle a été ondée en 2008 et emploie 36 personnes. L'équipe de direction de

MainStreet, dirigée par Rodolfo Fracassi qui restera PDG de MainStreet, conservera une participation de 25% dans la société. Banca Generali, client de longue date de MainStreet et d’Allfunds, détiendra 10 % des parts dans le cadre d’un partenariat stratégique.

Allfunds précise que «la transaction, qui a été financée par le biais de la facilité de crédit renouvelable du groupe Allfunds, aura un effet positif sur le bénéfice par action dès la deuxième année et permettra à Allfunds de prendre le contrôle total de la société dans lestrois à cinq prochaines années». Le montant de l’opération n’a toujours pas été dévoilé, mais elle doit permettre à la division Allfunds Connect de se renforcer «avec un ensemble complet de données ESG pour les gestionnaires de fonds et les distributeurs»

En attendant, 2022 s’est révélée être une année plutôt clémente pour Allfunds au regard des événements économiques et géopolitiques comme la guerre en Ukraine, la flambée de l’inflation, la chute des marchés et la remontée des taux. Le groupe indique avoir intégré 55 milliards d’euros de flux provenant de nouveaux clients (des migrations) ainsi que 71 nouveaux distributeurs, provenant à la fois de ses marchés principaux et de nouveaux marchés de croissance. «La majorité de ces clients étaient des clients de taille moyenne et environ 34% d’entre eux ont étécapturés à partir d’autres plateformes ou de fournisseurs historiques», explique le groupe espagnol. Il revendique également 132 nouvelles

sociétés de gestion ajoutées à la plateforme, principalement au Luxembourg et au Royaume-Uni.

Les actifs sous administration se sont établis à 1.300 milliards d’euros fin 2022, soit un recul de 13% sur un an. Les revenus ont limité leur baisse à 2,2% pour atteindre 495 millions.

En 2022, le groupe a également acquis Web Financial Group pour un montant de 145 millions d’euros, Nordic Fund Market et Credit Suisse Investlab ainsi que l’activité d’agent de paiement de BNP Paribas, un de ses gros actionnaires. Parmi les projets, Allfunds compte accroître sa part de revenus issus des abonnements et surtout lancer une nouvelle plateforme proriétaire sur les marchés privés, «Allfunds Alternatives».

«Notre stratégie d’acquisition nous a bien aidé à diversifier notre modèle d’activité, s’est réjouit Juan Alcaraz pendant la conférence. Et nous allons continuer d'être ambitieux». Dans les propos du dirigeant, on sentait davantage une envie d'être un prédateur pour le marché qu’une cible d’acquisition...